"Сити" проигрывает борьбу за Вирца

"Бавария" опережает "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

Вирц считается целью номер один "Сити" на роль преемника для Кевина Де Брюйне, который покидает "Этихад" в конце сезона.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что семья Вирца склоняется к тому, чтобы Флориан поиграл за "Баварию", прежде чем однажды отправиться за рубеж.



Представители "Баварии" уже ведут переговоры с семьей 21-летнего игрока сборной Германии. У сторон состоялось несколько очных встреч.



После окончания этого сезона у Вирца останется только 12 месяцев по контракту с "Байером", что может подтолкнуть клуб из Леверкузена к продаже Флориана, если тот так и не заключит новую сделку.