"Сити" проигрывает борьбу за Вирца
"Бавария" опережает "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Байера" Флориана Вирца.
Вирц считается целью номер один "Сити" на роль преемника для Кевина Де Брюйне, который покидает "Этихад" в конце сезона.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что семья Вирца склоняется к тому, чтобы Флориан поиграл за "Баварию", прежде чем однажды отправиться за рубеж.
Представители "Баварии" уже ведут переговоры с семьей 21-летнего игрока сборной Германии. У сторон состоялось несколько очных встреч.
После окончания этого сезона у Вирца останется только 12 месяцев по контракту с "Байером", что может подтолкнуть клуб из Леверкузена к продаже Флориана, если тот так и не заключит новую сделку.
12.04.2025 09:00
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