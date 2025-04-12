"Форест" назначил цену в 100 млн. фунтов за Гиббс-Уайта

"Ноттингем Форест" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, интерес к которому проявляет "Манчестер Сити".

Приняв тяжелое решение не продлевать истекающий контракт Кевина Де Брюйне, теперь "Сити" находится в поисках нового полузащитника созидательного плана.



Как раз на роль преемника Де Брюйне "Сити" и рассматривает Гиббс-Уайта, который проводит блестящий сезон за "Форест". Морган помог "лесникам" вскарабкаться на третье место в Премьер-Лиге и достичь полуфинала Кубка Англии.



К слову, соперником "Форест" по предстоящему полуфиналу Кубка Англии является именно "Сити", поэтому у "горожан" будет еще одна возможность внимательно изучить Гиббс-Уайта.



Однако talkSPORT утверждает, что "Форест" очень дорожит Гиббс-Уайтом и готов потребовать за 25-летнего англичанина 100 млн. фунтов, рассматривая покупку "Сити" Джека Грилиша у "Астон Виллы" за эту сумму в качестве ориентира.