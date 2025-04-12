"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Коману

"Арсенал" проявляет серьезный интерес к вингеру немецкой "Баварии" Кингсли Комана.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Арсенал" отчаялся заполучить Лероя Сане свободным агентом, ожидая, что партнер Комана по "Баварии" заключит новый контракт.



"Арсенал" называется наиболее конкретным вариантом для Комана в Англии, хотя в услугах игрока сборной Франции, которому в июне исполнится 29, также заинтересован "Тоттенхэм".



К Коману существует интерес и из Саудовской Аравии, чьи клубы планируют направить делегации в Мюнхен на переговоры с "Баварией".



Сам Коман не хочет оставаться в Мюнхене, уже уведомив "Баварии" о своем намерении уйти грядущим летом.