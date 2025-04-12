Муньос заключил новый контракт с "Пэлас"

Крайний защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Муньос выступает за "Пэлас" после своего перехода из бельгийского "Генка" за 6.9 миллионов фунтов в январе 2024.



В течение этого времени 28-летний колумбиец утвердился ключевым игроком команды Оливера Гласнера, сыграв 52 матча.



Ранее в этом сезоне даже появились слухи, что Муньос заинтересовал "Челси" и "Манчестер Сити", однако "Пэлас" сработал на опережение, наградив Даниэля новой сделкой на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.



Добавим, что предыдущий контракт Муньоса был рассчитан до 2027 года и предусматривал опцию продления на 12 месяцев.