Муньос заключил новый контракт с "Пэлас"

Даниэль Муньос Крайний защитник "Кристал Пэлас" Даниэль Муньос заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Муньос выступает за "Пэлас" после своего перехода из бельгийского "Генка" за 6.9 миллионов фунтов в январе 2024.

В течение этого времени 28-летний колумбиец утвердился ключевым игроком команды Оливера Гласнера, сыграв 52 матча.

Ранее в этом сезоне даже появились слухи, что Муньос заинтересовал "Челси" и "Манчестер Сити", однако "Пэлас" сработал на опережение, наградив Даниэля новой сделкой на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.

Добавим, что предыдущий контракт Муньоса был рассчитан до 2027 года и предусматривал опцию продления на 12 месяцев.


Метки контракты, Кристал Пэлас, Муньос

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2025 06:00

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