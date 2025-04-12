32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 апреля, пятью поединками стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выиграл только три из восьми последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 3 поражения). В 10 последних поединках чемпионата лишь "Ливерпуль" (23) набрал очков больше, чем "Кристал Пэлас" (22). "Горожане" ни разу не уступили в 12 последних встречах с "орлами".



"Сити" по-прежнему лишен травмированных Мануэля Аканджи, Натана Аке, Джона Стоунса, Родри и Эрлинга Холанда.



У "Пэлас" отбывают дисквалификации Марк Гехи и Эдди Нкетиа, удаленные против "Брайтона" в прошлый уикенд. Максанс Лакруа и Крис Ричардс уже выздоровели, но Чади Риад и Шейк Дукуре — пока нет.



БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 17:00



"Брайтон" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, суммарно пропустив пять голов. "Лестер" может стать первой в истории командой, проигравшей девять поединков кряду в высшем дивизионе без единого забитого мяча. "Чайки" ни разу не уступили "лисам" в пяти последних встречах в Премьер-Лиге.



Вингеру "Брайтона" Каору Митоме предстоит фитнес-тест. Ян Пол Ван Хекке дисквалифицирован. Джейсон Стил, Адам Уэбстер, Игорь Жулио, Ферди Кадиоглу, Тарик Лэмпти, Джеймс Милнер и Жоржиньо Рюттер остаются в лазарете.



"Лестеру" предстоит оценить состояние защитника Ваута Фаса. Факундо Буонанотте не сыграет из-за условий своей аренды.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЭВЕРТОН 17:00



"Ноттингем Форест" выиграл семь из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи), хотя до этого — лишь шесть из 24. "Эвертон" не одержал ни одной победы в шести последних поединках чемпионата (5 ничьих, 1 поражение). "Ириски" трижды брали верх в четырех последних выездах к "лесникам" в рамках чемпионата (1 ничья) — как и в 29 предыдущих визитах на "Сити Граунд".



"Форест" устроит фитнес-тесты для Энтони Эланги, Тайво Авоньи и Криса Вуда.



Вингер "Эвертона" Йеспер Линдстрем перенес операцию на грыже и в этом сезоне уже не сыграет. Виталий Миколенко возобновил тренировки после травмы. Доминик Калверт-Левин вернется в мае.



САУТГЕМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00



В этом сезоне "Саутгемптон" забил только 23 гола — меньше всех в топ-4 дивизионов Англии. "Астон Вилла" прервала свою серию из семи побед подряд во всех соревнованиях поражением 3:1 от ПСЖ в Лиге Чемпионов. "Святые" проиграли все четыре последние встречи с "вилланами".



"Саутгемптон" все еще вынужден обходиться без дисквалифицированного Флинна Даунса. Пол Онуачу под вопросом, как и Альберт Гренбек. Чарли Тэйлор продолжает лечиться.



Вингер "Виллы" Леон Бэйли, который не играет уже месяц, находится под вопросом.



АРСЕНАЛ — БРЕНТФОРД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" трижды терял очки в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Брентфорд" выиграл пять из шести последних выездных поединков в чемпионате (1 поражение). "Канониры" надеются оформить пятую подряд победу во встречах с "пчелами" во всех соревнованиях.



Деклан Райс и Букайо Сака получили небольшие ушибы против "Реала" посреди недели, и "Арсенал" может их поберечь.



В стане "Брентфорда" без изменений. Все еще отсутствуют Аарон Хики, Фабиу Карвалью, Джошуа Дасилва, Густаво Нунес и Игорь Тиаго.