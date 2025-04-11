Заключив новый контракт с "Ливерпулем", нападающий Мохамед Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Утром в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый двухлетний контракт, согласовать который сторонам удалось после многих месяцев переговоров.



По информации The Sun, новый контракт не просто сохранил, а увеличил зарплату 32-летнего египтянина — с 350,000 до 400,000 фунтов.



Боссы "Ливерпуля" решили, что будет лучше удовлетворить запросы Салаха по зарплате, чем отпускать Мохамеда свободным агентом и тратить целое состояние на приглашение другого нападающего.



Больше в Премьер-Лиге получает только нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд — около 500,000 фунтов в неделю по своему новому контракту, подписанному в январе.