Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге
Заключив новый контракт с "Ливерпулем", нападающий Мохамед Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.
Утром в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый двухлетний контракт, согласовать который сторонам удалось после многих месяцев переговоров.
По информации The Sun, новый контракт не просто сохранил, а увеличил зарплату 32-летнего египтянина — с 350,000 до 400,000 фунтов.
Боссы "Ливерпуля" решили, что будет лучше удовлетворить запросы Салаха по зарплате, чем отпускать Мохамеда свободным агентом и тратить целое состояние на приглашение другого нападающего.
Больше в Премьер-Лиге получает только нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд — около 500,000 фунтов в неделю по своему новому контракту, подписанному в январе.
11.04.2025 23:00
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Последние комментарии:
Просто 400к в неделю игроку, который с футболом закончил. Ещё и контракт на 2 года. Руководство колбасы гении
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Намечается большой спад в игре Салаха,дело сделано контракт подписан...
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Откуда у Сити по 500 000 фунтов в неделю платить ??
ФФП дайте им уже -15 очков и пусть в ЧШ играют
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