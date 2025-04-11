Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге

Мохамед Салах Заключив новый контракт с "Ливерпулем", нападающий Мохамед Салах стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Утром в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый двухлетний контракт, согласовать который сторонам удалось после многих месяцев переговоров.

По информации The Sun, новый контракт не просто сохранил, а увеличил зарплату 32-летнего египтянина — с 350,000 до 400,000 фунтов.

Боссы "Ливерпуля" решили, что будет лучше удовлетворить запросы Салаха по зарплате, чем отпускать Мохамеда свободным агентом и тратить целое состояние на приглашение другого нападающего.

Больше в Премьер-Лиге получает только нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд — около 500,000 фунтов в неделю по своему новому контракту, подписанному в январе.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах, финансы

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. division 11.04.2025 23:29 # division
    Просто 400к в неделю игроку, который с футболом закончил. Ещё и контракт на 2 года. Руководство колбасы гении

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  2. hunter022 11.04.2025 23:16 # hunter022
    Намечается большой спад в игре Салаха,дело сделано контракт подписан...

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  3. gidro-met 11.04.2025 23:05 # gidro-met
    Откуда у Сити по 500 000 фунтов в неделю платить ??

    ФФП дайте им уже -15 очков и пусть в ЧШ играют

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