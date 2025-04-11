Мареска: "Делап великолепен, но мы рады обладать Джексоном"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выступил с похвалой в адрес нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

В случае вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги Делап будет доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов, и "Челси" считается одним из претендентов на Лиама.



Мареска знает Делапа еще с академии "Манчестер Сити" и видит у 22-летнего англичанина потенциал стать игроком топ-уровня. Но это не значит, что Энцо недоволен своим нынешним нападающим в лице Николаса Джексона.



"В плане показателей результативности он (Делап) великолепен. И не только своих показателей. Он великолепен тем, как он играет и сражается, и он всегда в игре. Но он является игроком "Ипсвича". В воскресенье он будет врагом, потому что нам нужно победить их, а после матча я пожелаю ему всего наилучшего в будущем".



"Он уже очень хорош. Я знаю Лиама пять или шесть лет. Он может стать игроком топ-уровня, все зависит от него".



"Думаю, немного преждевременно сравнивать Лиама с Харри Кейном и Эрлингом Холандом. Но по своему стилю он именно такой игрок. Все они — настоящие "девятки". "Девятки" при игре в штрафной".



"Но мы обладаем очень хорошей "девяткой". Он (Джексон) хорошо выступает с момента, как мы начали. К сожалению, нам его не хватало, и иногда нужно потерять игрока с травмой, чтобы осознать его важность для вас".



"С Нико мы являемся совершенно другой командой, нежели когда он был травмирован. Мы рады обладать Нико в качестве своего нападающего", — цитирует Мареску ESPN.