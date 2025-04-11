"Тоттенхэм" обсудит выкуп Теля на новых условиях
"Тоттенхэм" собирается заново обсудить с немецкой "Баварией" условия выкупа вингера Матиса Теля.
Напомним, "Тоттенхэм" арендовал Теля на вторую половину этого сезона, получив опцию выкупа за 50-55 миллионов евро (43-47 млн. фунтов).
С тех пор 19-летний сыграл 10 матчей за команду Анге Постекоглу во всех соревнованиях, забив два гола.
Как сообщает Sky Sport Germany, в "Тоттенхэме" довольны Телем и открыты к постоянному трансферу, но не на условиях, предусмотренных арендным соглашением.
Поэтому "Тоттенхэм" попытается заново договориться с "Баварией", надеясь сбить цену за Теля.
"Бавария" в любом случае не собирается принимать Теля обратно и найдет другого покупателя, если таковым не станет "Тоттенхэм".
11.04.2025 21:00
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