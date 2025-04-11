Аморим может отправить Онана на лавку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим задумывается о том, чтобы убрать своего основного голкипера Андре Онана из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье.

Онана оказался повинен в обоих голах, которые накануне пропустил "Юнайтед" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона" (2:2).



И хотя после матча во Франции Аморим публично выразил свою поддержку Онана, Daily Mail может подтвердить, что Рубен обдумывает идею выпустить Алтая Байындыра вместо Андре против "Ньюкасла".



Аморим в любом случае собирается обратиться к ротации на "Сент-Джеймс Парк", чтобы дать ключевым игрокам возможность отдохнуть и поберечь силы к ответному матчу с "Лионом" в следующий четверг.