Аморим может отправить Онана на лавку

Андре Онана Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим задумывается о том, чтобы убрать своего основного голкипера Андре Онана из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в воскресенье.

Онана оказался повинен в обоих голах, которые накануне пропустил "Юнайтед" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона" (2:2).

И хотя после матча во Франции Аморим публично выразил свою поддержку Онана, Daily Mail может подтвердить, что Рубен обдумывает идею выпустить Алтая Байындыра вместо Андре против "Ньюкасла".

Аморим в любом случае собирается обратиться к ротации на "Сент-Джеймс Парк", чтобы дать ключевым игрокам возможность отдохнуть и поберечь силы к ответному матчу с "Лионом" в следующий четверг.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 559

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 11.04.2025 19:47 # imf-tau
    Может? Должен отправить на лавку.

    (ответить)

  2. dexter 11.04.2025 19:42 # dexter
    Чернокожие киперы - поголовно косячат.

    (ответить)

  3. chelsea88 11.04.2025 19:14 # chelsea88
    Онана что-то вроде нашего санчеса.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: