Венкатешам назначен исполнительным директором "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" объявил о назначении Виная Венкатешама, известного по работе в "Арсенале", на должность исполнительного директора клуба.

Венкатешам покинул "Арсенал" в конце прошлого сезона, посвятив клубу с "Эмирейтс" 14 лет, в течение которых он проделал путь по карьерной лестнице до поста исполнительного директора.



Теперь 44-летний Венкатешам занимает аналогичный пост в другом клубе из Северного Лондона. К своей новой работе Винай приступит летом.



Венкатешам будет работать в тесном контакте с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, активно взаимодействуя с Премьер-Лигой, а также с Ассоциацией европейских клубов, с которой у Виная уже установлены хорошие отношения, сообщает The Athletic.



"Я взволнован тем, что присоединюсь к "Тоттенхэму" этим летом. Я сделал некоторый перерыв, чтобы перезарядить батареи и изучить свои варианты, и я верю, что это исключительная возможность. Я буду трудиться вместе с Даниэлем, советом директоров и всем персоналом над развитием клуба", — сообщил Венкатешам.