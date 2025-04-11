Артета намекнул, что Хаверц вернется до окончания сезона
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета намекнул, что нападающий Кай Хаверц может вернуться до окончания сезона.
Хаверц находится вне игры с февраля, когда он перенес операцию после полученной во время тренировочного сбора в Дубае травмы задней поверхности бедра. Считалось, что сезон 2024/25 для Кая завершен.
Фактически Хаверц пошел по стопам Букайо Сака, который недавно с успехом вернулся после трех месяцев отсутствия, и Артета думает, что Кай может это повторить, застав концовку сезона Премьер-Лиги и, возможно, финал Лиги Чемпионов.
"Давайте посмотрим. С каждой травмой это одинаково. У обоих игроков (Сака и Хаверца) очень похожий настрой. Отличная статистика в плане (отсутствия) травм, отличное отношение к работе и отчаянное желание вернуться как можно скорее. О них заботится отличный медицинский персонал".
"Надеюсь, мы сможем рассчитывать на него, но давайте посмотрим. Если ты на заключительной стадии своей реабилитации, то лучше понимаешь, когда можешь сделать заключительный шаг", — цитирует Артету Sky Sports.
11.04.2025 17:00
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