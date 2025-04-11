"Юнайтед" решился на покупку Судзуки

"Манчестер Юнайтед" активизировал свой интерес к голкиперу итальянской "Пармы" Дзиону Судзуки.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим поставил перед своим клубом задачу по приглашению нового голкипера летом задолго до ляпов первого номера Андре Онана в матче Лиги Европы против "Лиона" накануне.



Аморим хочет добавить сильного голкипера, который, даже если не заменит Онана, то навяжет Андре серьезную конкуренцию, чего не удалось сделать Алтая Байындыру и Тому Хитону.



По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже более двух летт следит за Судзуки и сейчас, наконец, готов предпринять попытку заполучить оцениваемого в 40 миллионов фунтов голкипера.



В этом сезоне Серии А Судзуки оформил только пять "клин-шитов" в 30 матчах, но при этом 22-летний игрок сборной Японии не совершил ни одной ошибки, которая бы привела к пропущенному голу.