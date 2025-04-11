"Ньюкасл" уверен, что Исак останется

Внутри "Ньюкасла" крепнет ощущение, что клуб сможет предотвратить уход нападающего Александера Исака грядущим летом.

Исак забил 20 голов за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок Лиги, став лакомой целью для топ-клубов, включая "Арсенал", "Ливерпуль" и "Барселону".



Однако в данный момент на горизонте нет реального покупателя, готового выложить 150 миллионов фунтов, в которые "Ньюкасл" оценивает 25-летнего шведа.



Ряд источников сообщили Daily Mail, что трансферные боссы и агенты не ожидают отъезда Исака с "Сент-Джеймс Парк", где у Александера остается еще три года по контракту.



Эту же точку зрения разделяют и потенциальные новички "Ньюкасла". Например, Лиам Делап из "Ипсвича" всерьез не рассматривает вариант с "сороками" как раз из-за опасений конкуренции с Исаком.