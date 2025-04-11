Фердинанд призвал "Юнайтед" купить Уортона и Кунью

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона и нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью в качестве двух игроков, которых он бы пригласил на "Олд Траффорд".

По мнению Фердинанда, "Юнайтед" не хватает разыгрывающего мяч полузащитника, кем в свое время был Майкл Кэррик. В этой роли Рио видит 21-летнего Уортона, которого "Пэлас", по слухам, оценивает в 100 миллионов фунтов.



Также Фердинанд призывает "Юнайтед" приобрести Кунью за 62.5 млн. фунтов, чтобы придать своей передней линии динамизма.



"Я бы подписал еще одного центрального полузащитника этим летом, чтобы играть вместе с Мануэлем Угарте. Этот игрок должен уметь взять мяч и переместить его по полю. Кого бы я взял? Адама Уортона".



"Я бы взял его. Я бы взял его по той причине, что он умеет взять мяч и переместить его по полю. У него отличный спектр передач. Думаю, он стал бы отличным дополнением к "Юнайтед". Он слегка напоминает мне Майкла Кэррика".



"Кунья — другой игрок, которого я бы купил. Он дал ясно понять, что хочет уйти, и на месте "Манчестер Юнайтед" я бы купил его. Кунья замечательно бы подошел на позицию 10-го номера, потому что он является действительно динамичным игроком", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.