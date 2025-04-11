Салах сосредоточен на титуле Премьер-Лиги

После продления своего контракта нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что теперь все его мысли на завоевании титула Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Салах заключил новый контракт до 2027 года. Теперь Мохамед может целиком сосредоточиться на концовке сезона.



"Ливерпуль" по-прежнему уверенно лидирует в Премьер-Лиге, и Салах хочет довести начатое до конца — а также отпраздновать чемпионство с фанатами, чего "красные" были лишены в предыдущий раз из-за пандемии коронавируса.



"Думаю, еще в начале сезона я сказал, что просто хочу выиграть Премьер-Лигу сильнее, чем что-либо еще. Если честно, я отчаянно этого хочу. Фанаты заслуживают этого — последний раз, когда мы сделали это, мы не особо это отпраздновали".



"Остается семь матчей, и это совершенно не будет просто, особенно с учетом настигающего "Арсенала. Мы постараемся изо всех сил и, надеюсь, в конце сможем выиграть Премьер-Лигу".



"Это очень тяжело, потому что "Арсенал", как вы видите, играет в очень хороший футбол, а Премьер-Лига очень сложна. Это самая сложная лига в мире, а также самая странная лига в мире — сейчас вы видите, что "Форест" на третьем месте, а "Сити" на пятом или шестом. Это очень сложно. Нам просто нужно оставаться скромными, тщательно делать свою работу и быть готовыми терпеть, потому что без этого не выиграть Премьер-Лигу", — сообщил Салах официальному веб-сайту "Ливерпуля".