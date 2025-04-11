Слот "так рад", что Салах остается в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на новость о продлении нападающим Мохамедом Салахом своего контракта.

В пятницу утром "Ливерпуль" порадовал своих фанатов новостью о том, что Салах связал свое будущее с клубом до 2027 года.



По словам Слота, он уже некоторое время знал, что все к этому идет, поэтому Арне не испытал такого облегчения, как болельщики "Ливерпуля", но все равно рад.



"Конечно, я рад. Уже много лет он показывает, насколько большую ценность он имеет для команды и для клуба. Мы так рады, что он продлил свой контракт на два года".



"Облегчение? Для фанатов, думаю, да. Вас не удивит, если я скажу, что знал немного лучше о том, как развивается его контрактная ситуация. Я знал немного дольше, что процесс движется в правильном направлении. Это большой комплимент для (спортивного директора) Ричарда Хьюза, потому что Мо Салах мог перейти свободным агентом в любой клуб, как ему захочется", — цитирует Слота ESPN.