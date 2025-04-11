Салах заключил новый двухлетний контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Мохамед Салах заключил новый контракт с клубом.

И хотя "Ливерпуль" не раскрывает срок нового контракта Салаха, BBC предполагает, что речь идет о соглашении до лета 2027.



Таким образом, "Ливерпуль" предотвратил уход Салаха свободным агентом и положил конец слухам, связывавшим 32-летнего игрока сборной Египта с переездом в Саудовскую Аравию.



Салах забил 243 гола и отдал 109 результативных передач в своих 393 матчах за "Ливерпуль" после перехода из "Ромы" летом 2017.



Вместе с "Ливерпулем" Салах выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



По слухам, новый контракт обеспечил Салаху сохранение его зарплаты. Этого Мохамед достиг благодаря своей отличной игре в этом сезоне, в котором он забил 32 гола во всех соревнованиях, включая 27 в Премьер-Лиге.



"Конечно, я очень взволнован. Сейчас у нас отличная команда. Прежде у нас тоже была отличная команда. Но я подписал новый контракт, потому что думаю, что мы имеем шансы завоевать другие трофеи и что я смогу наслаждаться своей игрой".



"Это замечательно, я провел здесь свои лучшие годы. Я отыграл восемь лет и надеюсь достичь 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своей игрой. Я провел здесь лучшие годы своей карьеры".



"Я бы хотел сказать фанатам, что я очень, очень счастлив здесь. Я подписал новый контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем стараться изо всех сил и, надеюсь, выиграем больше трофеев в будущем", — сообщил Салах.



