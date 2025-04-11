Салах заключил новый двухлетний контракт с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" официально объявил, что нападающий Мохамед Салах заключил новый контракт с клубом.
И хотя "Ливерпуль" не раскрывает срок нового контракта Салаха, BBC предполагает, что речь идет о соглашении до лета 2027.
Таким образом, "Ливерпуль" предотвратил уход Салаха свободным агентом и положил конец слухам, связывавшим 32-летнего игрока сборной Египта с переездом в Саудовскую Аравию.
Салах забил 243 гола и отдал 109 результативных передач в своих 393 матчах за "Ливерпуль" после перехода из "Ромы" летом 2017.
Вместе с "Ливерпулем" Салах выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
По слухам, новый контракт обеспечил Салаху сохранение его зарплаты. Этого Мохамед достиг благодаря своей отличной игре в этом сезоне, в котором он забил 32 гола во всех соревнованиях, включая 27 в Премьер-Лиге.
"Конечно, я очень взволнован. Сейчас у нас отличная команда. Прежде у нас тоже была отличная команда. Но я подписал новый контракт, потому что думаю, что мы имеем шансы завоевать другие трофеи и что я смогу наслаждаться своей игрой".
"Это замечательно, я провел здесь свои лучшие годы. Я отыграл восемь лет и надеюсь достичь 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своей игрой. Я провел здесь лучшие годы своей карьеры".
"Я бы хотел сказать фанатам, что я очень, очень счастлив здесь. Я подписал новый контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем стараться изо всех сил и, надеюсь, выиграем больше трофеев в будущем", — сообщил Салах.
11.04.2025 11:00
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Последние комментарии:
Любит залупапуль только за 400к в месяц) я колбасы рот топтал
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Салах тоже ничему не учится на ошибках других
Уйдет как де бревн или агуего какой-то, а не как азар или канте в статусе величайших.
Уйдет в итоге, когда от его игры каждый подзалупл бужет плеваться)
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Только ливерпульская прохлада сможет затушить египетское, оказавшееся невостребованным в эмиратах, очко
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Фараон
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Вуахахах ета канец под3алупла.
Уже видно что чел не играет, тупо 2 года подоит на бабки а пук провтыкает момент освежить состав.
Этот клуб делает все лишь бы не тратить бабки и взять нового кьезу
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два года еще поборемся за трофеи )
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лучший пенальтист в апл прямо сейчас !!
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Лучший!!
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