Мареска похвалил Ачимпонга и Джорджа

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска похвалил защитника Джоша Ачимпонга и вингера Тайрика Джорджа после победы 0:3 над варшавской "Легией".

Мареска выпустил в стартовом составе 18-летних Ачимпонга и Джорджа на первый четвертьфинальный матч Лиги Конференций, и оба юниора использовали свой шанс.



Именно Джордж открыл счет в матче, а Ачимпонг сыграл все 90 минут и помог "Челси" оформить "клин-шит". Особенно радостно Мареске от того, что оба являются собственными воспитанниками "синих".



"В первую очередь я рад за всю академию, потому что он (Джордж) — один из наших парней. Он был весьма хорош в первом тайме, беря ответственность на себя. По центру он чувствовал себя, наверное, лучше".



"Джош Ачимпонг — тот, в кого я влюбился сегодня вечером. Он может быть великолепным игроком для этого клуба. Хороший игрок может играть на различных позициях, и он показал это".



"Я люблю в него с момента, как мы начали, но сегодня вечером он показал, что может быть очень хорошим игроком для этого клуба. Он может быть хорош на различных позициях. Лучшая вещь насчет Джоша в том, что он открыт к новым вещам и хочет учиться: "Крайний защитник? Не проблема, что мне нужно делать?" — приводит слова Марески Sky Sports.