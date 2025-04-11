"Ньюкасл" готов побороться за Кунью

"Ньюкасл" готов включиться в борьбу за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью — при одном условии.

Сразу несколько источников подтвердили Daily Mail, что в штабе главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау хватает поклонников Куньи.



Особенно "сорокам" нравится универсальность Куньи, который может сыграть не только нападающего, но также вингера или плеймейкера. Матеус является гарантией голов, отличившись 15 раз в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Летом Кунья будет доступен для трансфера за 62.5 млн. фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных, но чтобы реально рассчитывать на приглашение 25-летнего бразильца, "Ньюкаслу" нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Прямо сейчас "Ньюкасл" занимает пятое место в Премьер-Лиге и вдобавок имеет матч в запасе. Если "сороки" удержатся в топ-5, то Кунья станет одной из их ведущих трансферных целей на лето.



"Ньюкасл" надеется заинтересовать Кунью не только Лигой Чемпионов, но и возможностью играть бок о бок со своими партнерами по сборной Бразилии в лице Бруно Гимараэса и Жоэлинтона.