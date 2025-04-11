Агент Гравенберха поправил себя после слов насчет "Реала"

Агент Райана Гравенберха поправил себя после того, как заявил, что хочет видеть полузащитника "Ливерпуля" в испанском "Реале".

С приходом Арне Слота на тренерский мостик его соотечественник Гравенберх утвердился ключевым игроком "Ливерпуля". 23-летний голландец по-настоящему раскрылся в качестве опорника.



И в недавнем интервью газете Marca агент Хосе Родригес намекнул, что своей игрой Гравенберх привлек внимание "Реала".



"Он достаточно хорош для "Реала". Мы были бы счастливы увидеть, как он играет за них, но "Ливерпуль" попросил бы много денег. Мне известно, что они следят за ним, но сейчас это невозможно", — сообщил Родригес.



Такое заявление было не лучшим образом воспринято фанатами "Ливерпуля", и вскоре агенту игрока пришлось поправить себя.



"Я — испанец, а "Реал" — мой клуб мечты, не клуб мечты для Райана. Он очень, очень счастлив, и если вы спросите Райана, он согласится с вами, что "Ливерпуль" — крупнейший клуб в мире. Не переживайте. Сохраняйте спокойствие", — приводит слова Родригеса Liverpool Echo.