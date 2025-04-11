Аморим по-прежнему уверен в Онана

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что сохраняет веру в своего голкипера Андре Онана.

Устроив заочную словесную перепалку с полузащитником "Лиона" Неманьей Матичем в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы, Онана не смог подтвердить свои слова делом.



Онана оказался повинен в обоих пропущенных голах, в результате чего "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 во Франции.



Как подсчитали в Opta, со старта прошлого сезона Онана совершил уже восемь результативных ошибок во всех соревнованиях — больше всех среди голкиперов команд Премьер-Лиги. Однако Аморим не разочаровался в 29-летнем камерунце.



"Если вы посмотрите на этот сезон, то я совершил ошибок больше в этих последних матчах и в эти последние месяцы".



"В данный момент я не могу сказать ничего, что бы помогло ему, поэтому важнее всего быть естественным, а когда придет время, я снова выберу лучший стартовый состав. Но я действительно уверен в Андре".



"Может ли он быть усажен в запас? Мы продолжим делать то же самое: тренироваться, смотреть матчи, стараться выбирать лучший стартовый состав для победы в каждом матче", — цитирует Аморима BBC.