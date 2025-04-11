Мареска объяснил раннюю замену Палмера против "Легии"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил раннюю замену своего атакующего полузащитника Коула Палмера в матче Лиги Конференции против варшавской "Легии".

Накануне Палмер продлил свою голевую "засуху", которая приближается к трем месяцам. Мареска уже в перерыве заменил Коула и выпустил Нони Мадуэке, который оформил дубль и помог "Челси" одержать победу 0:3.



Сразу же появились опасения, что замена Палмера могла быть вызвана травмой, однако 22-летний англичанин в порядке и будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Ипсвича" в воскресенье.



"Мы так и планировали, что уберем его и Тосина (Адарабиойо) после 45 минут. Все в порядке", — цитирует Мареску Sky Sports.