"Юнайтед" упустил победу против "Лиона"

Неубедительная игра Андре Онана на воротах оставила "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против французского "Лиона" — 2:2.

Впервые за время своей работы главным тренером "красных дьяволов" Рубен Аморим не стал менять стартовый состав относительно предыдущего матча.



В начале матча шла довольно открытая игра, хотя и без явных моментов, а счет был открыт после стандартного положения. Тьяго Альмада подал штрафной, а мяч, никого не задев и ударившись о газон перед Андре Онана, залетел в дальний угол ворот — 1:0.



Перед самым перерывом, без особых на то предпосылок, "Юнайтед" сравнял счет. Мануэль Угарте вернул в штрафную отбитый за пределы площадки мяч, а Лени Йоро результативно подставил свою голову — 1:1.



Во втором тайме "Лион" владел некоторым преимуществом, но с реализацией у хозяев была беда. Гости время от времени огрызались и на 88-й минуте вышли вперед. Бруну Фернандеш навесил к дальней штанге, где головой сыграл Джошуа Зиркзее — 1:2.



Однако это был еще не конец. На исходе компенсированного времени Онана отразил перед собой удар Жоржа Микаутадзе, а Райан Шерки сыграл на добивании — 2:2.



Онана один раз подвел свою команду, а другой раз не выручил, чем значительно осложнил жизнь своим партнерам по "Юнайтед". Теперь все решится на "Олд Траффорд".



"Лион" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Альмада 25, Шерки 90 — Йоро 45, Зиркзее 88.



"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку (Лакасетт 51), Верету, Шерки, Микаутадзе, Альмада.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Магуайр (Линделеф 83), Йоро, Далот, Каземиро, Угарте (Маунт 72), Доргу, Фернандеш, Гарначо (Майну 83), Хейлунд (Зиркзее 63).



Предупреждения: Тальяфико — Далот, Угарте, Маунт, Майну.