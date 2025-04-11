"Юнайтед" упустил победу против "Лиона"

Андре Онана Неубедительная игра Андре Онана на воротах оставила "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против французского "Лиона" — 2:2.

Впервые за время своей работы главным тренером "красных дьяволов" Рубен Аморим не стал менять стартовый состав относительно предыдущего матча.

В начале матча шла довольно открытая игра, хотя и без явных моментов, а счет был открыт после стандартного положения. Тьяго Альмада подал штрафной, а мяч, никого не задев и ударившись о газон перед Андре Онана, залетел в дальний угол ворот — 1:0.

Перед самым перерывом, без особых на то предпосылок, "Юнайтед" сравнял счет. Мануэль Угарте вернул в штрафную отбитый за пределы площадки мяч, а Лени Йоро результативно подставил свою голову — 1:1.

Во втором тайме "Лион" владел некоторым преимуществом, но с реализацией у хозяев была беда. Гости время от времени огрызались и на 88-й минуте вышли вперед. Бруну Фернандеш навесил к дальней штанге, где головой сыграл Джошуа Зиркзее — 1:2.

Однако это был еще не конец. На исходе компенсированного времени Онана отразил перед собой удар Жоржа Микаутадзе, а Райан Шерки сыграл на добивании — 2:2.

Онана один раз подвел свою команду, а другой раз не выручил, чем значительно осложнил жизнь своим партнерам по "Юнайтед". Теперь все решится на "Олд Траффорд".

"Лион" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Альмада 25, Шерки 90 — Йоро 45, Зиркзее 88.

"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку (Лакасетт 51), Верету, Шерки, Микаутадзе, Альмада.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Магуайр (Линделеф 83), Йоро, Далот, Каземиро, Угарте (Маунт 72), Доргу, Фернандеш, Гарначо (Майну 83), Хейлунд (Зиркзее 63).

Предупреждения: Тальяфико — Далот, Угарте, Маунт, Майну.


Метки Лига Европы, Лион, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 11.04.2025 01:35 # hachidlo
    https://i.imgur.com/jUPDoij.png

    Ебло мурада, когда в ООО КаспийТеплоСервис опять выходной, а дома уже минус десять и холодает.

    (ответить)

  2. hachidlo 11.04.2025 01:33 # hachidlo
    И восстали мурады после ядерного намаза из пепла и грязи, и пошла война на уничтожение адекватности. И шла она десятилетия, но последнее сражение с ООО КаспийТеплоСервис состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Если дадут свет.

    (ответить)

  3. ersain-dakarimov 11.04.2025 01:31 # ersain-dakarimov
    Ерсайын Дакаримов, учись)

    10.04.2025 18:19 # удалить
    ersain-dakarimov

    Челси должен натягивать польскую грязь.

    Бетис натянет своих поляков.

    Две другие пары не знаю.

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  4. hachidlo 11.04.2025 01:29 # hachidlo
    Дакаримов Ерсайын Амангельдиевич

    Вместо тысячи слов.

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  5. skydreams 11.04.2025 01:15 # skydreams
    Ержан ты нахуя одной ногой на лавку залез, где люди сидят, другой на мусорку?

    https://ibb.co/Q74HVRxc

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  6. hachidlo 11.04.2025 01:15 # hachidlo
    Если вы думаете, что существует какой-то долбаеб, то помните, что где-то под Каспием сидит без света и тепла нищий черножопый мурад, окруженный мусорками, приорами и дерьмом.

    (ответить)

  7. narcot 11.04.2025 01:05 # narcot
    нищий даг, че по винцу?


    https://ibb.co/W8mnt1s
    https://ibb.co/B5MWzS3H

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  8. sausage 11.04.2025 00:18 # sausage
    Друзья, я опустошён. Почему казахи такие злые? Откуда столько агрессии от рафинированного Ержана? Я его раньше даже защищал от нападок местных стервятников, горазд был за футбол с ним потереть. А он... а он..., сука такая, обзывается теперь и совершает всяческие нападки на меня. А стоило-то всего лишь базануть, что Реал поимели на Эмирейтс. Я даже хз, кто может что-то сказать против. Но Ержан... Ох, и почему он такой злой и тупой? Национальное, возрастное, или просто долбаёп?

    (ответить)

  9. onana 11.04.2025 00:13 # onana
    Фатимахахахахаха)))))

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  10. imf-tau 11.04.2025 00:10 # imf-tau
    Ничего нового - Гарначо тупой бегунок, говнана по-прежнему играет с грацией мешка картошки, в который раз мы уже видим Хуйлана на поле что бегает в холостую я уже заебался считать.

    Убрали Хойлунда - игра пошла, убрали говначу - второй гол пришел от агрессии Майну. Убрали бы говнану - выиграли б матч.

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  11. brown-ale 11.04.2025 00:10 # brown-ale
    Сцук, расскажите кто-нибудь Онане про карму. Надо было меньше языком ворочать перед матчем.

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  12. sausage 11.04.2025 00:10 # sausage
    Наркот должен быть доволен. Его любимая обезьяна, которую кто-то по недоразумению назвал голкипером, выдала отличное представление. Если бы не он, могли бы спокойно проходить эту лягушатню. Теперь манкам придётся напрячься и понервничать.

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  13. thegodfather 11.04.2025 00:09 # thegodfather
    Лион поинтереснее сморелся и должен был 2-1 3-1 закрывать.
    Да и вцелом техничная команда, но слишком пижонистые, за это и наказаны.
    Ну и тренер долбак, сменил опорника на напа и мю километровые зоны получил.

    На олд трафорд наверное другая игра будет, ибо в этом мптче мю уж очень печален был, не смотря на счет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114144/?c=1

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  14. hachidlo 11.04.2025 00:09 # hachidlo
    Помогите, под Каспием помирает деревушка, тепла и света нет уже какой день.


    З.ы. Пытались использовать рот желтоеблого казаха ерсеина как генератор, сливая в него ссаки, но не получилось(

    Источник: http://fapl.ru/posts/114147/

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  15. van-dijk 11.04.2025 00:07 # van-dijk
    Ебло и хачидло, ебальники завистливые к осмотру. Кайфово я тогда винцо 60 долларовое попил.

    https://i.imgur.com/9y8LOAv.jpeg

    15.03.2024 01:06 # удалить
    van-dijk

    Братишки, посоветуйте винцо на 6 тысяч.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106414/?c=1

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