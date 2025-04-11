"Юнайтед" упустил победу против "Лиона"
Неубедительная игра Андре Онана на воротах оставила "Манчестер Юнайтед" без победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против французского "Лиона" — 2:2.
Впервые за время своей работы главным тренером "красных дьяволов" Рубен Аморим не стал менять стартовый состав относительно предыдущего матча.
В начале матча шла довольно открытая игра, хотя и без явных моментов, а счет был открыт после стандартного положения. Тьяго Альмада подал штрафной, а мяч, никого не задев и ударившись о газон перед Андре Онана, залетел в дальний угол ворот — 1:0.
Перед самым перерывом, без особых на то предпосылок, "Юнайтед" сравнял счет. Мануэль Угарте вернул в штрафную отбитый за пределы площадки мяч, а Лени Йоро результативно подставил свою голову — 1:1.
Во втором тайме "Лион" владел некоторым преимуществом, но с реализацией у хозяев была беда. Гости время от времени огрызались и на 88-й минуте вышли вперед. Бруну Фернандеш навесил к дальней штанге, где головой сыграл Джошуа Зиркзее — 1:2.
Однако это был еще не конец. На исходе компенсированного времени Онана отразил перед собой удар Жоржа Микаутадзе, а Райан Шерки сыграл на добивании — 2:2.
Онана один раз подвел свою команду, а другой раз не выручил, чем значительно осложнил жизнь своим партнерам по "Юнайтед". Теперь все решится на "Олд Траффорд".
"Лион" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Альмада 25, Шерки 90 — Йоро 45, Зиркзее 88.
"Лион": Перри, Мэйтланд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку (Лакасетт 51), Верету, Шерки, Микаутадзе, Альмада.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Магуайр (Линделеф 83), Йоро, Далот, Каземиро, Угарте (Маунт 72), Доргу, Фернандеш, Гарначо (Майну 83), Хейлунд (Зиркзее 63).
Предупреждения: Тальяфико — Далот, Угарте, Маунт, Майну.
11.04.2025 00:05
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Ебло мурада, когда в ООО КаспийТеплоСервис опять выходной, а дома уже минус десять и холодает.
(ответить)
И восстали мурады после ядерного намаза из пепла и грязи, и пошла война на уничтожение адекватности. И шла она десятилетия, но последнее сражение с ООО КаспийТеплоСервис состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Если дадут свет.
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Ерсайын Дакаримов, учись)
10.04.2025 18:19 # удалить
ersain-dakarimov
Челси должен натягивать польскую грязь.
Бетис натянет своих поляков.
Две другие пары не знаю.
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Дакаримов Ерсайын Амангельдиевич
Вместо тысячи слов.
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Ержан ты нахуя одной ногой на лавку залез, где люди сидят, другой на мусорку?
https://ibb.co/Q74HVRxc
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Если вы думаете, что существует какой-то долбаеб, то помните, что где-то под Каспием сидит без света и тепла нищий черножопый мурад, окруженный мусорками, приорами и дерьмом.
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нищий даг, че по винцу?
https://ibb.co/W8mnt1s
https://ibb.co/B5MWzS3H
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Друзья, я опустошён. Почему казахи такие злые? Откуда столько агрессии от рафинированного Ержана? Я его раньше даже защищал от нападок местных стервятников, горазд был за футбол с ним потереть. А он... а он..., сука такая, обзывается теперь и совершает всяческие нападки на меня. А стоило-то всего лишь базануть, что Реал поимели на Эмирейтс. Я даже хз, кто может что-то сказать против. Но Ержан... Ох, и почему он такой злой и тупой? Национальное, возрастное, или просто долбаёп?
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Фатимахахахахаха)))))
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Ничего нового - Гарначо тупой бегунок, говнана по-прежнему играет с грацией мешка картошки, в который раз мы уже видим Хуйлана на поле что бегает в холостую я уже заебался считать.
Убрали Хойлунда - игра пошла, убрали говначу - второй гол пришел от агрессии Майну. Убрали бы говнану - выиграли б матч.
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Сцук, расскажите кто-нибудь Онане про карму. Надо было меньше языком ворочать перед матчем.
(ответить)
Наркот должен быть доволен. Его любимая обезьяна, которую кто-то по недоразумению назвал голкипером, выдала отличное представление. Если бы не он, могли бы спокойно проходить эту лягушатню. Теперь манкам придётся напрячься и понервничать.
(ответить)
Лион поинтереснее сморелся и должен был 2-1 3-1 закрывать.
Да и вцелом техничная команда, но слишком пижонистые, за это и наказаны.
Ну и тренер долбак, сменил опорника на напа и мю километровые зоны получил.
На олд трафорд наверное другая игра будет, ибо в этом мптче мю уж очень печален был, не смотря на счет.
Источник: http://fapl.ru/posts/114144/?c=1
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Помогите, под Каспием помирает деревушка, тепла и света нет уже какой день.
З.ы. Пытались использовать рот желтоеблого казаха ерсеина как генератор, сливая в него ссаки, но не получилось(
Источник: http://fapl.ru/posts/114147/
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Ебло и хачидло, ебальники завистливые к осмотру. Кайфово я тогда винцо 60 долларовое попил.
https://i.imgur.com/9y8LOAv.jpeg
15.03.2024 01:06 # удалить
van-dijk
Братишки, посоветуйте винцо на 6 тысяч.
Источник: http://fapl.ru/posts/106414/?c=1
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