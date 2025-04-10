"Тоттенхэм" не смог дожать "Айнтрахт"

Педро Порро "Тоттенхэм" не смог дожать немецкий "Айнтрахт" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье в стартовый сосав "шпор" влились Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи, заменив Бена Дэвиса и Джеда Спенса.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда гости провели быструю контратаку. Уго Экитике продвинулся вперед до подступов к штрафной и, не входя в площадку, поразил дальний нижний угол ворот — 0:1.

"Тоттенхэм" пошел большими силами отыгрываться, подверг соперника давлению и в середине первого тайма восстановил равновесие. Педро Порро технично сыграл пяткой во вратарской после передачи Джеймса Мэддисона — 1:1.

Вскоре после начала второго тайма Лукас Бергвалл дальним ударом сотряс перекладину ворот "Айнтрахта".

"Шпоры" мощно начали вторую половину матча, устроив настоящий штурм, однако "Айнтрахт" — во многом благодаря своему голкиперу — держался.

"Тоттенхэм" так и не смог дожать "Айнтрахт", и теперь команду Анге Постекоглу ждет сложнейший выезд во Франкфурт через неделю.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:1 (1:1)

Голы: Порро 26 — Экитике 6.

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс 79), Бентанкур, Бергвалл, Мэддисон (Сарр 79), Джонсон, Соланке (Ришарлисон 88), Сон (Тель 80).

"Айнтрахт": Сантос, Кристенсен, Кох, Теате, Браун (Нкунку 90), Тута, Схири, Гетце (Узун 90), Ларссон, Баойя (Шаиби 70), Экитике (Вайи 89).

Предупреждения: Тель — Кристенсен, Баойя.


Метки Айнтрахт, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 23:55

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  1. thegodfather 11.04.2025 00:05 # thegodfather
    Сильно жали? На 0.66 хг?

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  2. hachidlo 11.04.2025 00:04 # hachidlo
    Помогите, под Каспием помирает деревушка, тепла и света нет уже какой день.


    З.ы. Пытались использовать рот желтоеблого казаха ерсеина как генератор, сливая в него ссаки, но не получилось(

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  3. sir-alexferguson 10.04.2025 23:58 # sir-alexferguson
    онана - говнище. но ждем квадратное уе6ище с его статками и др0чкой на черную неумеху
    ахаах

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