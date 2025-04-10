"Тоттенхэм" не смог дожать "Айнтрахт"

"Тоттенхэм" не смог дожать немецкий "Айнтрахт" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье в стартовый сосав "шпор" влились Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи, заменив Бена Дэвиса и Джеда Спенса.



Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда гости провели быструю контратаку. Уго Экитике продвинулся вперед до подступов к штрафной и, не входя в площадку, поразил дальний нижний угол ворот — 0:1.



"Тоттенхэм" пошел большими силами отыгрываться, подверг соперника давлению и в середине первого тайма восстановил равновесие. Педро Порро технично сыграл пяткой во вратарской после передачи Джеймса Мэддисона — 1:1.



Вскоре после начала второго тайма Лукас Бергвалл дальним ударом сотряс перекладину ворот "Айнтрахта".



"Шпоры" мощно начали вторую половину матча, устроив настоящий штурм, однако "Айнтрахт" — во многом благодаря своему голкиперу — держался.



"Тоттенхэм" так и не смог дожать "Айнтрахт", и теперь команду Анге Постекоглу ждет сложнейший выезд во Франкфурт через неделю.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:1 (1:1)



Голы: Порро 26 — Экитике 6.



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс 79), Бентанкур, Бергвалл, Мэддисон (Сарр 79), Джонсон, Соланке (Ришарлисон 88), Сон (Тель 80).



"Айнтрахт": Сантос, Кристенсен, Кох, Теате, Браун (Нкунку 90), Тута, Схири, Гетце (Узун 90), Ларссон, Баойя (Шаиби 70), Экитике (Вайи 89).



Предупреждения: Тель — Кристенсен, Баойя.