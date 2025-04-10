Пять клубов Премьер-Лиги контактируют с Хейсеном

"Ливерпуль" является одним из пяти клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в защитнике "Борнмута" Дине Хейсене.

Несмотря на близость нового контракта со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, "Ливерпуль" по-прежнему планирует пригласить игрока в центр обороны грядущим летом.



Однако "Ливерпулю" предстоит столкнуться с ожесточенной конкуренцией в борьбе за Хейсена, потому что недавнего дебютанта сборной Испании также хотят "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



По информации talkSPORT, все пять перечисленных клубов уже провели переговоры с лагерем 19-летнего Хейсена за последнюю неделю.



Судьба Хейсена находится в его собственных руках, потому что контракт Дина с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.



Интерес к Хейсену также сохраняет "Реал", но переход в другой клуб Премьер-Лиги выглядит наиболее вероятным сценарием для юного защитника.