"Сити" добавил Удоджи в шорт-лист своих целей

"Манчестер Сити" добавил защитника "Тоттенхэма" Дестини Удоджи в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Грядущим летом "Сити" планирует обзавестись новым левым защитником, и целью номер один "горожан" по этой позиции является Андреа Камбьязо из "Ювентуса".



Однако "Сити" держит в уме ряд запасных вариантов, и как раз одним из них и является Удоджи, утверждает Daily Mirror.



В этом сезоне Удоджи столкнулся с травмами и упадком формы, однако "Тоттенхэм" по-прежнему высоко ценит 22-летнего итальянца, у которого есть контракт до 2029 года.