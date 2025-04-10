"Сити" добавил Удоджи в шорт-лист своих целей
"Манчестер Сити" добавил защитника "Тоттенхэма" Дестини Удоджи в список своих трансферных целей на грядущее лето.
Грядущим летом "Сити" планирует обзавестись новым левым защитником, и целью номер один "горожан" по этой позиции является Андреа Камбьязо из "Ювентуса".
Однако "Сити" держит в уме ряд запасных вариантов, и как раз одним из них и является Удоджи, утверждает Daily Mirror.
В этом сезоне Удоджи столкнулся с травмами и упадком формы, однако "Тоттенхэм" по-прежнему высоко ценит 22-летнего итальянца, у которого есть контракт до 2029 года.
10.04.2025 22:00
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Какой еле нафиг удОджи?
УдогиЕ всегда было
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