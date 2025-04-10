"Челси" разгромил "Легию"

"Челси" уверенно выиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Конференций, разгромив на выезде варшавскую "Легию" со счетом 0:3.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска вернул на ворота Филипа Йоргенсена. С первых минут также появились 18-летние Джош Ачимпонг и Тайрик Джордж.



Чуть замешкавшись в начале матча, довольно скоро "Челси" принялся диктовать игру, но с проникновением в чужую штрафную у гостей возникали проблемы.



Лучший и единственный момент "синих" в первом тайме имел Кирнан Дьюсбери-Холл, чей крученый удар с дистанции был отражен голкипером.



Зато второй тайм начался с гола. Джордж сыграл на добивании после того, как голкипер "Легии" парировал дальний удар Риса Джеймса — 0:1.



На 57-й минуте вышедший на замену Нони Мадуэке добавил второй гол, свободно обработав мяч и затем пробив из района 11-метровой отметки — 0:2.



Затем "Челси" немного расслабился, позволив "Легии" подержать мяч, но на 70-й минуте Дьюсбери-Холл заработал для своей команды пенальти. Кристофер Нкунку подошел к точке и не смог пробить голкипера.



Правда, совсем скоро разница в счете все же стала крупной. Джейдон Санчо прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Мадуэке оставалось подставить ногу — 0:3.



"Легия" (Польша) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:0)



Голы: Джордж 49, Мадуэке 57, 74.



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Амугу 75), Бадиашиле, Адарабиойо (Колуилл 45), Ачимпонг, Джеймс (Кукурелья 58), Дьюсбери-Холл, Джордж (Мхеука 75), Палмер (Мадуэке 45), Нкунку, Санчо.