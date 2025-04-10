"Челси" разгромил "Легию"
"Челси" уверенно выиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Конференций, разгромив на выезде варшавскую "Легию" со счетом 0:3.
Главный тренер "синих" Энцо Мареска вернул на ворота Филипа Йоргенсена. С первых минут также появились 18-летние Джош Ачимпонг и Тайрик Джордж.
Чуть замешкавшись в начале матча, довольно скоро "Челси" принялся диктовать игру, но с проникновением в чужую штрафную у гостей возникали проблемы.
Лучший и единственный момент "синих" в первом тайме имел Кирнан Дьюсбери-Холл, чей крученый удар с дистанции был отражен голкипером.
Зато второй тайм начался с гола. Джордж сыграл на добивании после того, как голкипер "Легии" парировал дальний удар Риса Джеймса — 0:1.
На 57-й минуте вышедший на замену Нони Мадуэке добавил второй гол, свободно обработав мяч и затем пробив из района 11-метровой отметки — 0:2.
Затем "Челси" немного расслабился, позволив "Легии" подержать мяч, но на 70-й минуте Дьюсбери-Холл заработал для своей команды пенальти. Кристофер Нкунку подошел к точке и не смог пробить голкипера.
Правда, совсем скоро разница в счете все же стала крупной. Джейдон Санчо прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Мадуэке оставалось подставить ногу — 0:3.
"Легия" (Польша) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:0)
Голы: Джордж 49, Мадуэке 57, 74.
"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Амугу 75), Бадиашиле, Адарабиойо (Колуилл 45), Ачимпонг, Джеймс (Кукурелья 58), Дьюсбери-Холл, Джордж (Мхеука 75), Палмер (Мадуэке 45), Нкунку, Санчо.
10.04.2025 21:40
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Последние комментарии:
Какой же коасавчик Онана. Ну монстр
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бабца приехала в 2к12 во вроцлав помахать своей тряпкой, но ляхи засунули тряпку бабце в очко и выпиздили из вроцлава)) вот болезная 13 лет не потушится))) болезная даже не сообразила придумать про варшаву, где поляки играли с русачками)))
17.12.2023 17:01 #
sausage
Я в 2012 во Вроцлаве пшеков щемил
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10.04.2025 22:00 #
sausage
Ну и это, пшеков не люблю очень давно. Мрази они, точь в точь хохлы, только более чсвшные, что само по себе смешно. А по сути те же комплексы вечно ложащегося под кого-то народца, обвиняющего в этом кого угодно, но только не свою жалкую натуру, и жаждущего реванша, на который в принципе не способны.
(ответить)
(ответить)
в чечне четкий молодой нохчо зарезал одного мусора, второго ранил, но был застрелен
мусора привезли труп нохчи в его родное село, выкинули на главной площади, а всех жителей собрали смотреть
кошерно кадыров ссыт на ебало чеченским терпилам
даже при ермолове нохчи так не сосали хуй, как сосут при кадырове
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"Челси", как всегда, играет один тайм.
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Норм разъебали пшеков. Хотя, там и разъябывать нечего было. Но всё равно приятно.
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Англия - уже 2 победы в Еврокубках
Германия - 2 поражения
Глянем ещё Шпоры - Айнтрахт должны наказывать
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И че хоть кто-то скажет что лк не интереснее бездарной лч?
Разве это было не великолепно? Превосходный футбол от императорси
Из молодняка выделю ачимпонга. Очень уверенный и физически силен+ техника на уровне, как для заща. Я бы постепенно его наигрывал, гюсто нах, в этом сезоне какуля.
Джордж просто норм. Но видно что топом он не будет никогда
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Показали среал пидриту как на выезде со слабыми командами нужно играть спокойно и на классе.
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