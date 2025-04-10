"Челси" разгромил "Легию"

Тайрик Джордж "Челси" уверенно выиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Конференций, разгромив на выезде варшавскую "Легию" со счетом 0:3.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска вернул на ворота Филипа Йоргенсена. С первых минут также появились 18-летние Джош Ачимпонг и Тайрик Джордж.

Чуть замешкавшись в начале матча, довольно скоро "Челси" принялся диктовать игру, но с проникновением в чужую штрафную у гостей возникали проблемы.

Лучший и единственный момент "синих" в первом тайме имел Кирнан Дьюсбери-Холл, чей крученый удар с дистанции был отражен голкипером.

Зато второй тайм начался с гола. Джордж сыграл на добивании после того, как голкипер "Легии" парировал дальний удар Риса Джеймса — 0:1.

На 57-й минуте вышедший на замену Нони Мадуэке добавил второй гол, свободно обработав мяч и затем пробив из района 11-метровой отметки — 0:2.

Затем "Челси" немного расслабился, позволив "Легии" подержать мяч, но на 70-й минуте Дьюсбери-Холл заработал для своей команды пенальти. Кристофер Нкунку подошел к точке и не смог пробить голкипера.

Правда, совсем скоро разница в счете все же стала крупной. Джейдон Санчо прострелил с левого края штрафной во вратарскую, где Мадуэке оставалось подставить ногу — 0:3.

"Легия" (Польша) — "Челси" (Англия) — 0:3 (0:0)

Голы: Джордж 49, Мадуэке 57, 74.

"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Амугу 75), Бадиашиле, Адарабиойо (Колуилл 45), Ачимпонг, Джеймс (Кукурелья 58), Дьюсбери-Холл, Джордж (Мхеука 75), Палмер (Мадуэке 45), Нкунку, Санчо.




Метки Легия, Лига Конференций, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 21:40

Количество просмотров Просмотров: 382

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kellborn 10.04.2025 22:26 # kellborn
    Какой же коасавчик Онана. Ну монстр

    (ответить)

  2. narcot 10.04.2025 22:22 # narcot
    бабца приехала в 2к12 во вроцлав помахать своей тряпкой, но ляхи засунули тряпку бабце в очко и выпиздили из вроцлава)) вот болезная 13 лет не потушится))) болезная даже не сообразила придумать про варшаву, где поляки играли с русачками)))


    17.12.2023 17:01 #
    sausage

    Я в 2012 во Вроцлаве пшеков щемил
    (ответить)


    10.04.2025 22:00 #
    sausage

    Ну и это, пшеков не люблю очень давно. Мрази они, точь в точь хохлы, только более чсвшные, что само по себе смешно. А по сути те же комплексы вечно ложащегося под кого-то народца, обвиняющего в этом кого угодно, но только не свою жалкую натуру, и жаждущего реванша, на который в принципе не способны.
    (ответить)

    (ответить)

  3. povidlo 10.04.2025 22:13 # povidlo
    в чечне четкий молодой нохчо зарезал одного мусора, второго ранил, но был застрелен

    мусора привезли труп нохчи в его родное село, выкинули на главной площади, а всех жителей собрали смотреть

    кошерно кадыров ссыт на ебало чеченским терпилам

    даже при ермолове нохчи так не сосали хуй, как сосут при кадырове

    (ответить)

  4. brown-ale 10.04.2025 21:55 # brown-ale
    "Челси", как всегда, играет один тайм.

    (ответить)

  5. sausage 10.04.2025 21:47 # sausage
    Норм разъебали пшеков. Хотя, там и разъябывать нечего было. Но всё равно приятно.

    (ответить)

  6. gidro-met 10.04.2025 21:45 # gidro-met
    Англия - уже 2 победы в Еврокубках
    Германия - 2 поражения

    Глянем ещё Шпоры - Айнтрахт должны наказывать

    (ответить)

  7. thegodfather 10.04.2025 21:45 # thegodfather
    И че хоть кто-то скажет что лк не интереснее бездарной лч?
    Разве это было не великолепно? Превосходный футбол от императорси

    Из молодняка выделю ачимпонга. Очень уверенный и физически силен+ техника на уровне, как для заща. Я бы постепенно его наигрывал, гюсто нах, в этом сезоне какуля.


    Джордж просто норм. Но видно что топом он не будет никогда

    (ответить)

  8. thegodfather 10.04.2025 21:43 # thegodfather
    Показали среал пидриту как на выезде со слабыми командами нужно играть спокойно и на классе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: