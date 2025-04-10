Кантона обвинил Рэтклиффа в "разрушении" МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона обрушился с критикой на совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа.

Рэтклифф был подтвержден совладельцем "Юнайтед" в феврале 2024, с тех пор полностью сменив руководство клуба и приняв ряд непопулярных решений.



Лишь недавно "Юнайтед" анонсировал планы по строительству нового стадиона на 100,000 мест, и решение пустить "Олд Траффорд" под бульдозер стало последней каплей для Кантона.



"После прихода Рэтклиффа эта команда директоров пытается разрушить все, и они никого не уважают".



"Мне грустно видеть, что "Юнайтед" оказался в такого рода ситуации. Они решили попробовать что-нибудь еще. У них другая стратегия, другой проект".



"Я поддерживаю "Юнайтед", потому что я действительно люблю "Юнайтед", но если бы сейчас я был фанатом, и мне требовалось бы выбрать клуб, то я не думаю, что выбрал бы "Юнайтед".



"Он (Рэтклифф) больше не хочет, чтобы сэр Алекс Фергюсон был посланником клуба. Он больше, чем легенда. Думаю, нам нужно заново найти свою душу".



"Душа команды и клуба — не в игроках, а во всех окружающих людях, которые как большая семья. Думаю, очень важно уважать этих людей так же, как вы уважаете своего тренера и партнеров по команде".



"Они даже хотят сменить стадион. Это легендарный стадион. На мой взгляд, "Арсенал" утратил свою душу, когда они покинули "Хайбери", и я уверен, многие фанаты скучают по "Хайбери".



"Можете себе представить, чтобы "Ливерпуль" играл на отличном от "Энфилда" стадион? Это невозможно. Я не думаю, что "Юнайтед" может играть на отличном от "Олд Траффорд" стадионе", — цитирует Кантона BBC.