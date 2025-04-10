Франк допускает возвращение Эриксена в "Брентфорд"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк открыл дверь к воссоединению с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Кристианом Эриксеном.

Именно благодаря "Брентфорду" Эриксен вернулся в профессиональный футбол после перенесенной во время Евро-2020 остановки сердца.



Уверенно отыграв за "Брентфорд" вторую половину сезона 2021/22, Эриксен заслужил приглашение в "Юнайтед", но сейчас контракт Кристиана истекает и, вероятно, продлен не будет.



"Брентфорд" является одним из клубов, куда сватают 33-летнего датчанина, и Франк допускает воссоединение с соотечественником.



"Кристиан — очень хороший игрок, и мы всегда открыты к приглашению очень хороших игроков. Я не знаю, как он поступит в будущем. Я не знаю. Я не знаю, как мы поступим в будущем. Давайте посмотрим".



"Думаю, будет справедливо сказать, что он немало лет провел в Премьер-Лиге, поэтому, возможно, он захочет попробовать другую лигу. Или вернуться в "Аякс" — туда, где все началось. Давайте посмотрим", — цитирует Франка Sky Sports.