Ван Дейк решил остаться в "Ливерпуле"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк принял решение остаться в мерсисайдском клубе.

Лишь накануне стало известно, что "Ливерпуль" совершил прорыв в переговорах о продлении сотрудничества с нападающим Мохамедом Салахом, чей действующий контракт, как и у Ван Дейка, истекает в конца сезона.



Как сообщает Sky Sport Germany, после нескольких месяцев переговоров 33-летний Ван Дейк согласился остаться в "Ливерпуле" и теперь должен заключить новое соглашение до 2027 года.



BBC также сообщает, что голландский защитник "крайне близок" к подписанию нового двухлетнего контракта.