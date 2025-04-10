"Аль-Наср" интересуется Семеньо

Саудовский "Аль-Наср" проявляют интерес к нападающему "Борнмута" Антуану Семеньо.

Своей игрой в этом сезоне 25-летний Семеньо заинтересовал ведущие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Однако интерес к Семеньо также существует из Саудовской Аравии. По информации talkSPORT, "Аль-Наср" включил Антуана в шорт-лист своих целей на грядущее лето.



"Аль-Наср" рассматривает Семеньо в качестве альтернативы его партнеру по сборной Ганы Мохаммеду Кудусу из "Вест Хэма".



Также на радаре у "Аль-Насра" находится вингер "Брайтона" Каору Митома, который отверг интерес саудитов в зимнее окно.