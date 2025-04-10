"Вест Хэм" может сделать предложение по Рамсдейлу

"Вест Хэм" обдумывает приобретение голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла.

Рамсдейл только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", будучи купленным у "Арсенала" за 25 миллионов фунтов. Аарон обрел регулярную игровую практику, но предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги не смог.



У Рамсдейла остается еще три года по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и платить так много в Чемпионшипе "Саутгемптон" не готов. Да и сам Аарон хочет остаться на уровне Премьер-Лиги, чтобы продолжать вызываться в сборную Англии.



Как сообщает The Times, обладающий на последнем рубеже 40-летним Лукашем Фабиански и 32-летним Альфонсом Ареоля "Вест Хэм" может предложить около 20 млн. фунтов за Рамсдейла.



Также утверждается, что неназванный клуб Премьер-Лиги уже сделал запрос насчет аренды Рамсдейла на следующий сезон.