Пятеро помощников Артеты согласовали новые контракты
"Арсенал" согласовал новые контракты с пятью специалистами, входящими в штаб главного тренера Микеля Артеты.
Сам Артета решил вопрос со своим будущим еще в сентябре, когда заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2027 года.
Как сообщает Daily Mirror, теперь с Артетой синхронизировались пятеро его помощников, чьи предыдущие контракты истекали уже в конце этого сезона.
Речь идет об ассистентах Альберте Стейвенберге и Карлосе Куэсте, тренере первой команды Мигеле Молине, тренере вратарей Иньяки Кане и тренере по стандартным положениям Николя Жове.
Отметим, что все пятеро помогают Артете с момента назначения Микеля в "Арсенале" в декабре 2019.
10.04.2025 16:00
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