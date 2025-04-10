Пятеро помощников Артеты согласовали новые контракты

"Арсенал" согласовал новые контракты с пятью специалистами, входящими в штаб главного тренера Микеля Артеты.

Сам Артета решил вопрос со своим будущим еще в сентябре, когда заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2027 года.



Как сообщает Daily Mirror, теперь с Артетой синхронизировались пятеро его помощников, чьи предыдущие контракты истекали уже в конце этого сезона.



Речь идет об ассистентах Альберте Стейвенберге и Карлосе Куэсте, тренере первой команды Мигеле Молине, тренере вратарей Иньяки Кане и тренере по стандартным положениям Николя Жове.



Отметим, что все пятеро помогают Артете с момента назначения Микеля в "Арсенале" в декабре 2019.