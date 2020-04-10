"Челси" не планирует покупать Осимхена

"Челси" не планирует покупать нападающего турецкого "Галатасарая" Виктора Осимхена грядущим летом.

Прошлым летом "Челси" до самого дедлайна вел переговоры с "Наполи" насчет Осимхена, однако согласовать трансфер в срок не удалось.



На этот сезон "Наполи" отправил Осимхена в аренду в "Галатасарай", и существовали ожидания, что после окончания кампании "Челси" предпримет новую попытку заполучить Виктора.



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что приглашение Осимхена более не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, да и со своими ожиданиями по зарплате в 250,000 фунтов в неделю Виктор не подходит "синим".



Наиболее вероятным направлением для Осимхена является Саудовская Аравия, и 26-летний нигериец открыт к переговорам с местными клубами.



Тем не менее, "Челси" все равно надеется обзавестись новым нападающим летом, желательно — уже к стартующему в июне клубному Чемпионату Мира.



Среди тех нападающих, которые находятся на радаре у "Челси", называются Лиам Делап из "Ипсвича", Виктор Дьекереш из "Спортинга", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и Александер Исак из "Ньюкасла".