"Челси" не планирует покупать Осимхена
"Челси" не планирует покупать нападающего турецкого "Галатасарая" Виктора Осимхена грядущим летом.
Прошлым летом "Челси" до самого дедлайна вел переговоры с "Наполи" насчет Осимхена, однако согласовать трансфер в срок не удалось.
На этот сезон "Наполи" отправил Осимхена в аренду в "Галатасарай", и существовали ожидания, что после окончания кампании "Челси" предпримет новую попытку заполучить Виктора.
Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что приглашение Осимхена более не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, да и со своими ожиданиями по зарплате в 250,000 фунтов в неделю Виктор не подходит "синим".
Наиболее вероятным направлением для Осимхена является Саудовская Аравия, и 26-летний нигериец открыт к переговорам с местными клубами.
Тем не менее, "Челси" все равно надеется обзавестись новым нападающим летом, желательно — уже к стартующему в июне клубному Чемпионату Мира.
Среди тех нападающих, которые находятся на радаре у "Челси", называются Лиам Делап из "Ипсвича", Виктор Дьекереш из "Спортинга", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и Александер Исак из "Ньюкасла".
10.04.2025 15:00
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