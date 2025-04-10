Хейлунд высказался насчет "спасения" сезона МЮ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд заявил, что ему не не нравится предположение, будто победа в Лиге Европы может спасти сезон "красных дьяволов".
Лига Европы является абсолютным приоритетом для "Юнайтед" на остаток сезона, потому что на кону для "дьяволов" и трофей, и путевка в Лигу Чемпионов.
Однако в преддверии первого четвертьфинального матча против "Лиона" Хейлунд пояснил, что говорить о спасении сезона неправильно, потому что его команда находится на начальном этапе своего развития при новом главном тренере Рубене Амориме.
"Спасет ли трофей этот сезон? Полагаю, да. Полагаю, в некотором смысле, но, повторюсь, мне не нравится слово "спасет". Это больше процесс обучения и попытка заложить хороший фундамент на следующий сезон".
"Полагаю, эта фаза все еще на довольно ранней стадии, не так ли? Думаю, мы движемся в правильном направлении".
"Мы начинаем понимать друг друга, но, как и говорит тренер... Каждый раз, выходя к медиа, он говорит, что мы должны так сильно прибавить, каждый должен действовать лучше, и все мы должны развиваться, поэтому цель в этом", — сообщил Хейлунд ESPN.
10.04.2025 14:00
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блин, уже 10 лет как этот самый "начальный этап развития" пройти не могут.
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