Аморим: "Зиркзее прибавляет во всех аспектах"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что наблюдает прогресс у нападающего Джошуа Зиркзее.
Дебютный сезон Зиркзее за "Юнайтед" складывается разочаровывающим образом, и уже несколько месяцев экс-игрока "Болоньи" связывают с возвращением в Серию А.
Однако Аморим чувствует, что в последнее время 23-летний голландец заметно прибавил и проявляет себя в качестве командного игрока.
"Думаю, он прибавляет во всех аспектах, но, думаю, ему нужно быть эгоистичнее — это хорошая вещь, когда ты играешь в качестве нападающего".
"Теперь он агрессивнее, он лучше трудится, он лучше обороняется, он довольно хорошо связывает игру. Он играл нападающего против "Арсенала" и был действительно, действительно хорош. В матчах против "Реал Сосьедад" он больше исполнял роль 10-го номера".
"Джош прибавляет и показывает хорошие вещи", — цитирует Аморима Sky Sports.
10.04.2025 13:00
Просмотров: 191
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну у него реально есть прогресс, в отличии от Хойлунда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий