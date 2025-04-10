Аморим: "Зиркзее прибавляет во всех аспектах"

Рубен Аморим и Джошуа Зиркзее Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что наблюдает прогресс у нападающего Джошуа Зиркзее.

Дебютный сезон Зиркзее за "Юнайтед" складывается разочаровывающим образом, и уже несколько месяцев экс-игрока "Болоньи" связывают с возвращением в Серию А.

Однако Аморим чувствует, что в последнее время 23-летний голландец заметно прибавил и проявляет себя в качестве командного игрока.

"Думаю, он прибавляет во всех аспектах, но, думаю, ему нужно быть эгоистичнее — это хорошая вещь, когда ты играешь в качестве нападающего".

"Теперь он агрессивнее, он лучше трудится, он лучше обороняется, он довольно хорошо связывает игру. Он играл нападающего против "Арсенала" и был действительно, действительно хорош. В матчах против "Реал Сосьедад" он больше исполнял роль 10-го номера".

"Джош прибавляет и показывает хорошие вещи", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 13:00

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