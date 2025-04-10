Аморим: "Зиркзее прибавляет во всех аспектах"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что наблюдает прогресс у нападающего Джошуа Зиркзее.

Дебютный сезон Зиркзее за "Юнайтед" складывается разочаровывающим образом, и уже несколько месяцев экс-игрока "Болоньи" связывают с возвращением в Серию А.



Однако Аморим чувствует, что в последнее время 23-летний голландец заметно прибавил и проявляет себя в качестве командного игрока.



"Думаю, он прибавляет во всех аспектах, но, думаю, ему нужно быть эгоистичнее — это хорошая вещь, когда ты играешь в качестве нападающего".



"Теперь он агрессивнее, он лучше трудится, он лучше обороняется, он довольно хорошо связывает игру. Он играл нападающего против "Арсенала" и был действительно, действительно хорош. В матчах против "Реал Сосьедад" он больше исполнял роль 10-го номера".



"Джош прибавляет и показывает хорошие вещи", — цитирует Аморима Sky Sports.