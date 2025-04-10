Мареска подтвердил, что сезон завершен для Фофана
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что защитник Весле Фофана уже не сыграет в этом сезоне.
В минувшую субботу "Челси" официально объявил, что Фофана перенес "успешную операцию" на задней поверхности бедра.
"Челси" не стал раскрывать сроки восстановления Фофана, однако на своей пресс-конференции перед матчем Лиги Конференций против "Легии" Мареска поведал, что этот сезон уже завершен для 24-летнего француза, но не для Ромео Лавиа и Марка Гиу.
"К сожалению, Уэс выбыл до конца сезона".
"Надеюсь, очень скоро мы сможем рассчитывать на Ромео. Я не уверен насчет ближайшего матча, но он выглядит довольно хорошо в плане скорого возвращения".
"У нас есть хорошие новости насчет Марка. С сегодняшнего дня он выглядит довольно хорошо, гораздо лучше, и он может вернуться до окончания сезона", — цитирует Мареску BBC.
10.04.2025 12:00
Просмотров: 327
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он ломается чаще Робена
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий