Анонс первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои первые встречи в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Лига Европы является абсолютным приоритетом для "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона, потому что так "красные дьяволы" могут завоевать трофей и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



"Лион" подходит к этому матчу с серией из четырех побед подряд во всех соревнованиях и занимает пятое место в Лиге 1, находясь в четырех очках позади второго "Марселя".



- "Лион" еще никогда не побеждал "Юнайтед" в четырех встречах в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- Оба своих выезда к "Лиону" "Юнайтед" совершил в рамках Лиги Чемпионов. "Дьяволы" оба раза уступали в счете, оба раза добыв ничью (2:2 в сентябре 2004 и 1:1 в феврале 2008).



- Сокрушив ФКСБ в ответном матче 1/8 финала, "Лион" оформил свою самую крупную победу в Европе со времен разгрома "Аполлона" в ноябре 2017 (также 4:0).



- "Юнайтед" проиграл лишь один из 21 последнего матча Лиги Европы (14 побед, 6 ничьих) — 3:0 в гостях у "Севильи" в апреле 2023. Тогда же "дьяволы" единственный раз в этот период не смогли забить.



- "Юнайтед" не проигрывал первую встречу в 11 последних двухматчевых противостояниях в еврокубках (5 побед, 6 ничьих) — с домашнего поражения 0:1 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов в апреле 2019.



- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 41 голе в рамках Лиги Европы (24 гола, 17 "ассистов") — больше всех в истории соревнования. Также португалец — рекордсмен по результативным действиям в плей-офф турнира (16+11).



"Юнайтед" точно будет лишен Маттейса Ле Лигта, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса и Эйдена Хевена. Кобби Майну и Тобби Колльер под вопросом. Люк Шоу набирает форму в тренировках.



ТОТТЕНХЭМ — АЙНТРАХТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" находится в схожей с "Юнайтед" ситуации, но дополнительно для "шпор" на кону находится судьба их главного тренера Анге Постекоглу — тот едва ли сможет уцелеть, если полностью провалит свой второй сезон в клубе.



"Айнтрахт", в предыдущем раунде разобравшийся с "Аяксом", идет на третьем месте в Бундеслиге, несмотря на поражение 2:0 от "Вердера" в минувший уикенд.



- Предыдущий раз "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" пересекались еще на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2022/23, когда "шпоры" сыграли 0:0 во Франкфурте и победили 3:2 дома.



- Единственный предыдущий раз "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" пересекались в плей-офф еврокубков в четвертьфинале Кубка обладателей кубков сезона 1981/82, когда "шпоры" победили 2:0 дома и уступили 1:2 на выезде, пройдя в полуфинал.



- "Тоттенхэм" достиг четвертьфинала какого-либо европейского турнира впервые с Лиги Чемпионов сезона 2018/19.



- "Тоттенхэм" выиграл лишь один из 13 последних четвертьфинальных матчей в еврокубках (6 ничьих, 6 поражений) — 1:0 против "Манчестер Сити" дома в апреле 2019.



- Это уже третий четвертьфинал Лиги Европы для "Айнтрахта", который в двух первых не мог выиграть первую встречу (1 ничья, 1 поражение), но все равно проходил дальше.



- "Айнтрахт" проиграл лишь один из 12 последних матчей в Лиге Европы (14 побед, 6 ничьих).



- В этом розыгрыше Лиги Европы игроки "Тоттенхэма" не старше 21 года совершили 10 результативных действий (6 голов, 4 "ассиста") — больше всех со времен "Байера" в сезоне 2021/22 (10).



- Проведя только 361 минуту в этом розыгрыше Лиги Европы, нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



- Нападающий "Айнтрахта" Уго Экитике поучаствовал в шести голах в 10 матчах этого розыгрыша Лиги Европы (3 гола, 3 "ассиста").



В лазарете "Тоттенхэма" остаются Кевин Дансо, Раду Дрэгушин и Деян Кулусевски.