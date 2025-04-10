"Челси" упустил нападающего из-за своей структуры зарплат

"Челси" столкнулся со сложностями при поисках нападающего из-за своей структуры зарплат.

Несмотря на определенный прогресс Николаса Джексона в этом сезоне, "Челси" хочет обзавестись забивным нападающим грядущим летом.



Нюанс в том, что проверенные бомбардиры не только стоят дорого, но и получают соответствующие зарплаты.



В то же время политика "Челси" в отношении зарплат такова, что игроки имеют низкие базовые оклады со внушительной бонусной шкалой. Если футболист будет хорошо играть, это отразится на его доходе.



Однако конкуренты "Челси" предлагают гарантированные зарплаты выше, и именно по этой причине некий игрок, которого Daily Mail называет "одной из ключевых целей "синих" среди нападающих", отказал лондонскому клубу.



Другим нападающим, который подходит "Челси" по всем параметрам, является Лиам Делап из "Ипсвича", однако на бывшего партнера Коула Палмера по академии "Манчестер Сити" также претендует "Манчестер Юнайтед".