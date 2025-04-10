"Тоттенхэм" хочет Тайрика Митчелла

Тайрик Митчелл "Тоттенхэм" готов устроить трансферный рейд на своих соседей из "Кристал Пэлас", чтобы заполучить левого защитника Тайрика Митчелла.

И хотя недавно в прессе появились слухи, что Митчелл уже в конце сезона может стать свободным агентом, talkSPORT утверждает, что на самом деле контракт Тайрика с "Пэлас" рассчитан до 2027 года.

Однако это не останавливает "Тоттенхэм", который рассматривает Митчелла в качестве замены для Дестини Удоджи.

Митчелл сыграл 161 матч Премьер-Лиги после своего дебюта в 2020 году, а в 2022 дебютировал за сборную Англии.

"Пэлас" расслаблен насчет интереса к Митчеллу и готов попросить за 25-летнего англичанина около 50 миллионов фунтов.


Метки Кристал Пэлас, Митчелл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 09:00

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