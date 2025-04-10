Аморим высказался насчет перепалки Онана с Матичем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил словесную перепалку своего голкипера Андре Онана с полузащитником французского "Лиона" Неманьей Матичем.

Напомним, в преддверии выезда во Францию Онана заявил, что "Юнайтед" гораздо лучше, чем "Лион". В ответ на это Матич назвал Андре одним из худших голкиперов в истории клуба с "Олд Траффорд".



Онана на этом не остановился и упрекнул Матича в том, что Неманья не завоевал никаких трофеев за свои пять сезонов в "Юнайтед".



В свое время Аморим бок о бок выступал с Матичем за "Бенфику", поэтому, оказавшись меж двух огней, Рубен попытался сгладить углы.



"Завтра (в четверг) это не будет иметь значения. Если вы видели полную цитату Андре Онана, она довольно другая".



"В первую очередь он имел, что "Лион" — очень, очень хорошая команда, поэтому, думаю, иногда игроки или тренеры не слушают фразы целиком".



"Иногда это просто недопонимание. Я знаю и Матича, он — отличный парень. Это будет обычный матч".



"Повторюсь, если вы посмотрите полную цитату, то не увидите там неуважения. Только уважение и попытка вселить уверенность в команду, особенно в этом году", — цитирует Аморима Sky Sports.