"Арсенал" обсудит новый контракт с Нванери

Итан Нванери "Арсенал" готовится к переговорам со своим вингером Итаном Нванери о новом контракте.

В этом сезоне 18-летний Нванери утвердился игроком первой команды "Арсенала", сыграв 31 матч во всех соревнованиях. А в прошлом месяце Итан дебютировал за молодежную сборную Англии U-21, свой первый выход в старте "молодежки" отметив голом.

От действующего контракта Нванери остается только один полный год, и "Арсенал" хочет заключить с продуктом своей академии новый контракт, который отразит изменившийся статус Итана.

По информации BBC, "Арсенал" уже инициировал контакт с представителями Нванери, чтобы в ближайшие недели начать процесс согласования новой сделки.

Продление сотрудничества с Нванери является одной из приоритетных задач для нового спортивного директора "Арсенала" Андреа Берты.

Также "Арсенал" надеется заключить новый контракт и с 18-летним защитником Майлсом Льюис-Скелли, переговоры с которыми уже стартовали.


Метки Арсенал, контракты, Нванери

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 167



Поиск: