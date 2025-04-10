"Арсенал" обсудит новый контракт с Нванери

"Арсенал" готовится к переговорам со своим вингером Итаном Нванери о новом контракте.

В этом сезоне 18-летний Нванери утвердился игроком первой команды "Арсенала", сыграв 31 матч во всех соревнованиях. А в прошлом месяце Итан дебютировал за молодежную сборную Англии U-21, свой первый выход в старте "молодежки" отметив голом.



От действующего контракта Нванери остается только один полный год, и "Арсенал" хочет заключить с продуктом своей академии новый контракт, который отразит изменившийся статус Итана.



По информации BBC, "Арсенал" уже инициировал контакт с представителями Нванери, чтобы в ближайшие недели начать процесс согласования новой сделки.



Продление сотрудничества с Нванери является одной из приоритетных задач для нового спортивного директора "Арсенала" Андреа Берты.



Также "Арсенал" надеется заключить новый контракт и с 18-летним защитником Майлсом Льюис-Скелли, переговоры с которыми уже стартовали.