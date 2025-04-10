Эмери: "Третий гол меняет не слишком много"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что пропущенный в компенсированное время гол от французского ПСЖ "меняет не слишком много".

Накануне вечером "Вилла" проиграла первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:1, заключительный гол пропустив в самой концовке.



Однако Эмери не видит большой разницы между 2:1 и 3:1, потому что теперь "Вилле" в любом случае придется играть на победу в ответном матче на следующей неделе. Унаи далек от того, чтобы выбрасывать белый флаг.



"Это меняет не слишком много, потому что мы были обязаны побеждать при 2:1, и при 3:1 — тоже".



"Мы здесь, и мы наслаждаемся этим. Я горжусь своими игроками и "Астон Виллой" как клубом. Мы великолепно сражались. Я верю, что мы можем победить на "Вилла Парк". Надеюсь, там мы будем чувствовать себя сильнее и будем лучше в единоборствах".



"ПСЖ — фавориты, они показали свои качества. Нам требовалось, чтобы наша оборона была компактной и дисциплинированной. Это не лучший результат, но и не худший. Остается сыграть еще 90 минут и, возможно, экстра-таймы".



"Мы гордимся каждым, кто поддерживает "Астон Виллу". Обладая принцем Уильямом, болельщиками с 1982 года, более молодыми фанатами и всеми прочими, мы постараемся устроить особенный вечер на "Вилла Парк". Мы постараемся создать особенную атмосферу и улучшить нашу игру", — цитирует Эмери Sky Sports.