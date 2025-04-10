"Астон Вилла" проиграла в Париже

"Астон Вилла" проиграла первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против французского ПСЖ со счетом 3:1.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери произвел сразу восемь изменений в стартовом составе относительно победы 2:1 над "Ноттингем Форест". Среди вернувшихся оказались Пау Торрес, Джон Макгинн и Маркус Рэшфорд, но Марко Асенсио начал матч в запасе.



В начале матч хозяева имели подавляющее преимущество, а Витинья, Усман Дембеле и Ашраф Хакими своими ударами заставили Эмилиано Мартинеса спасать гостей.



Постепенно "Вилла" адаптировалась к этому давлению, почувствовала себя комфортно, стала огрызаться своими вылазками, а на 35-й минуте даже открыла счет. Юри Тилеманс рванул по левому краю штрафной и после своевременной передачи Рэшфорда прострелил к дальней штанге, где в касание сыграл Морган Роджерс — 0:1.



Однако уже спустя четыре минуты ПСЖ отыгрался. Дезире Дуэ чуть сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с отскоком от перекладины — 1:1.



Гол вдохновил Дуэ, который до перерыва имел еще пару моментов, но Дезире их не использовал.



Второй тайм начался с того, что Хвича Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю, заложил финт перед вышедшим на замену Акселем Дисаси и с левой ноги поразил ближнюю "девятку" — 2:1.



В дальнейшем хозяева продолжали действовать первым номером, однако их соперник уже не ошибался в обороне.



Казалось, все так и закончится победой ПСЖ с минимальным перевесом, однако в компенсированное время Нуну Мендеш убрал на замахе Эзри Конса в штрафной и установил окончательный счет — 3:1.



Дефицит в один гол в преддверии ответного матча дома не был бы таким уж плохим сценарием для "Виллы", однако команде Эмери слегка не хватило концентрации, и теперь задача выглядит чрезвычайно сложной.



ПСЖ (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 3:1 (1:1)



Голы: Дуэ 39, Кварацхелия 49, Мендеш 90 — Роджерс 35.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери 72), Дуэ (Барколя 72), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш 90).



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Дисаси 45), Конса, Торрес, Динь, Макгинн (Онана 80), Камара, Тилеманс (Матсен 80), Рэмси (Асенсио 59), Роджерс, Рэшфорд (Уоткинс 79).



Предупреждение: Кэш.