"Астон Вилла" проиграла в Париже

Хвича Кварацхелия "Астон Вилла" проиграла первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против французского ПСЖ со счетом 3:1.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери произвел сразу восемь изменений в стартовом составе относительно победы 2:1 над "Ноттингем Форест". Среди вернувшихся оказались Пау Торрес, Джон Макгинн и Маркус Рэшфорд, но Марко Асенсио начал матч в запасе.

В начале матч хозяева имели подавляющее преимущество, а Витинья, Усман Дембеле и Ашраф Хакими своими ударами заставили Эмилиано Мартинеса спасать гостей.

Постепенно "Вилла" адаптировалась к этому давлению, почувствовала себя комфортно, стала огрызаться своими вылазками, а на 35-й минуте даже открыла счет. Юри Тилеманс рванул по левому краю штрафной и после своевременной передачи Рэшфорда прострелил к дальней штанге, где в касание сыграл Морган Роджерс — 0:1.

Однако уже спустя четыре минуты ПСЖ отыгрался. Дезире Дуэ чуть сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с отскоком от перекладины — 1:1.

Гол вдохновил Дуэ, который до перерыва имел еще пару моментов, но Дезире их не использовал.

Второй тайм начался с того, что Хвича Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю, заложил финт перед вышедшим на замену Акселем Дисаси и с левой ноги поразил ближнюю "девятку" — 2:1.

В дальнейшем хозяева продолжали действовать первым номером, однако их соперник уже не ошибался в обороне.

Казалось, все так и закончится победой ПСЖ с минимальным перевесом, однако в компенсированное время Нуну Мендеш убрал на замахе Эзри Конса в штрафной и установил окончательный счет — 3:1.

Дефицит в один гол в преддверии ответного матча дома не был бы таким уж плохим сценарием для "Виллы", однако команде Эмери слегка не хватило концентрации, и теперь задача выглядит чрезвычайно сложной.

ПСЖ (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 3:1 (1:1)

Голы: Дуэ 39, Кварацхелия 49, Мендеш 90 — Роджерс 35.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери 72), Дуэ (Барколя 72), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш 90).

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Дисаси 45), Конса, Торрес, Динь, Макгинн (Онана 80), Камара, Тилеманс (Матсен 80), Рэмси (Асенсио 59), Роджерс, Рэшфорд (Уоткинс 79).

Предупреждение: Кэш.


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2025 00:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 10.04.2025 00:23 # thegodfather
    Писаси на фланг пустить против бегунков псж эт сильно

    Как и решворд весь матч в нападении.

    Эмери юмореску исполнил

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  2. dexter 10.04.2025 00:18 # dexter
    Трамп:

    - 10% пошлин для украины
    - 0% для России

    Так стартовала первая украинская программа по запуску хохла в космос)

    (ответить)

  3. narcot 10.04.2025 00:14 # narcot
    каках?))))


    https://ibb.co/kgJfjbK5

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  4. brown-ale 10.04.2025 00:13 # brown-ale
    Один гол АВ еще могла отыграть дома, но два это из области фантастики. Ладно, посмотрим на Арс-Париж в полуфинале.

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  5. ersain-dakarimov 10.04.2025 00:11 # ersain-dakarimov
    Сравните с аналитикой желтолицего.

    07.04.2025 23:40 # удалить
    ersain-dakarimov

    АРСЕНАЛ - РЕАЛ

    Склоняюсь к победе канониров. Для подстраховки можно попробовать 1Х


    Бавария - Интер

    Итальянцы приедут играть на ничью. Для любителей экстрима можно попробовать 2.


    Барселона - Дортмунд

    Тут Боруссию спасёт только чудо. -1.5 Барселона. Можно взять -1.5 и обе забьют


    ПСЖ - Астон вилла

    Неужели Париж не сможет снова обыграть англичан дома? ПСЖ с форой -1


    Пользуйтесь, рибетулички.

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  6. halamadrid94 10.04.2025 00:06 # halamadrid94
    Непонятно почему Эмери выпустил Рэмзи, совсем не попал в игру , да и Рэшфорд сваливался налево по привычке , а центр был свободный, некому открываться , пару раз пробовал Роджерс , но этого мало. Вместо Джейкоба нужно было выпускать Уоткинса и атака была бы острее , возможно. Почти не осталось шансов. Гуд ибенинг!

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  7. hachidlo 10.04.2025 00:05 # hachidlo
    Если грузин выиграет лч, то кучеряшка повесится? Или станцует гачибази на центральной улице Тбилиси?

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  8. suru-ziy544 10.04.2025 00:02 # suru-ziy544
    Не тянет Астон Вилла лч. Опыта нет

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