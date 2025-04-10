"Астон Вилла" проиграла в Париже
"Астон Вилла" проиграла первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против французского ПСЖ со счетом 3:1.
Наставник "вилланов" Унаи Эмери произвел сразу восемь изменений в стартовом составе относительно победы 2:1 над "Ноттингем Форест". Среди вернувшихся оказались Пау Торрес, Джон Макгинн и Маркус Рэшфорд, но Марко Асенсио начал матч в запасе.
В начале матч хозяева имели подавляющее преимущество, а Витинья, Усман Дембеле и Ашраф Хакими своими ударами заставили Эмилиано Мартинеса спасать гостей.
Постепенно "Вилла" адаптировалась к этому давлению, почувствовала себя комфортно, стала огрызаться своими вылазками, а на 35-й минуте даже открыла счет. Юри Тилеманс рванул по левому краю штрафной и после своевременной передачи Рэшфорда прострелил к дальней штанге, где в касание сыграл Морган Роджерс — 0:1.
Однако уже спустя четыре минуты ПСЖ отыгрался. Дезире Дуэ чуть сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с отскоком от перекладины — 1:1.
Гол вдохновил Дуэ, который до перерыва имел еще пару моментов, но Дезире их не использовал.
Второй тайм начался с того, что Хвича Кварацхелия ворвался в штрафную по левому краю, заложил финт перед вышедшим на замену Акселем Дисаси и с левой ноги поразил ближнюю "девятку" — 2:1.
В дальнейшем хозяева продолжали действовать первым номером, однако их соперник уже не ошибался в обороне.
Казалось, все так и закончится победой ПСЖ с минимальным перевесом, однако в компенсированное время Нуну Мендеш убрал на замахе Эзри Конса в штрафной и установил окончательный счет — 3:1.
Дефицит в один гол в преддверии ответного матча дома не был бы таким уж плохим сценарием для "Виллы", однако команде Эмери слегка не хватило концентрации, и теперь задача выглядит чрезвычайно сложной.
ПСЖ (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 3:1 (1:1)
Голы: Дуэ 39, Кварацхелия 49, Мендеш 90 — Роджерс 35.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери 72), Дуэ (Барколя 72), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш 90).
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Дисаси 45), Конса, Торрес, Динь, Макгинн (Онана 80), Камара, Тилеманс (Матсен 80), Рэмси (Асенсио 59), Роджерс, Рэшфорд (Уоткинс 79).
Предупреждение: Кэш.
10.04.2025 00:00
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Последние комментарии:
Писаси на фланг пустить против бегунков псж эт сильно
Как и решворд весь матч в нападении.
Эмери юмореску исполнил
(ответить)
Трамп:
- 10% пошлин для украины
- 0% для России
Так стартовала первая украинская программа по запуску хохла в космос)
(ответить)
каках?))))
https://ibb.co/kgJfjbK5
(ответить)
Один гол АВ еще могла отыграть дома, но два это из области фантастики. Ладно, посмотрим на Арс-Париж в полуфинале.
(ответить)
Сравните с аналитикой желтолицего.
07.04.2025 23:40 # удалить
ersain-dakarimov
АРСЕНАЛ - РЕАЛ
Склоняюсь к победе канониров. Для подстраховки можно попробовать 1Х
Бавария - Интер
Итальянцы приедут играть на ничью. Для любителей экстрима можно попробовать 2.
Барселона - Дортмунд
Тут Боруссию спасёт только чудо. -1.5 Барселона. Можно взять -1.5 и обе забьют
ПСЖ - Астон вилла
Неужели Париж не сможет снова обыграть англичан дома? ПСЖ с форой -1
Пользуйтесь, рибетулички.
(ответить)
Непонятно почему Эмери выпустил Рэмзи, совсем не попал в игру , да и Рэшфорд сваливался налево по привычке , а центр был свободный, некому открываться , пару раз пробовал Роджерс , но этого мало. Вместо Джейкоба нужно было выпускать Уоткинса и атака была бы острее , возможно. Почти не осталось шансов. Гуд ибенинг!
(ответить)
Если грузин выиграет лч, то кучеряшка повесится? Или станцует гачибази на центральной улице Тбилиси?
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Не тянет Астон Вилла лч. Опыта нет
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