Постекоглу: "Все, что мы делаем, превращается в негатив"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу посетовал на негативный настрой болельщиков своего клуба.

Этот сезон складывается разочаровывающим образом для "Тоттенхэма", который занимает только 14-е место в Премьер-Лиге.



Из-за неважных результатов Постекоглу находится под серьезным давлением, регулярно подвергаясь критике, и Анге чувствует, что даже победа в Лиге Европы может не позволит ему вернуть расположение фанатов.



"Все, что "Тоттенхэм" делает, превращается в негатив".



"Даже хорошие вещи, которые мы можем делать, преподносятся в риторике "стакан наполовину пуст". Так нельзя. Парни хотят обеспечить успех этому клубу, придерживаясь нашего стиля игры".



"Надеюсь, с помощью своей упорной работы мы окажемся в положении, когда сможем преобразить этот разочаровывающий сезон. Хотя я не думаю, что смогу переубедить людей. Общее настроение людей таково: "Он все равно уйдет, даже если выиграет (Лигу Европы)".



"Мы в четвертьфинале, мы не хотим упускать эту возможность, мы не хотим, чтобы у нас был плохой настрой. Думаю, игроки хорошо с этим справляются и предвкушают наше испытание", — цитирует Постекоглу Sky Sports.