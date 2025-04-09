Габриэль пропустит четыре месяца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит четыре месяца.

Габриэль получил травму задней поверхности бедра против "Фулхэма" 1 апреля, и спустя несколько дней "Арсенал" объявил, что 27-летний бразилец ложится на операцию.



Накануне вечером Габриэль на костылях посетил матч Лиги Чемпионов против "Реала", и после победы со счетом 3:0 Артета поведал, что его ведущий защитник будет лечиться до августа.



"В этом сезоне нам приходилось постоянно адаптироваться. Мы преодолели много всего. Мы потеряли, наверное, своего лучшего защитника на четыре месяца, но стал выходить Якуб (Кивер) и показывать такого рода игру".



"Это не совпадение, учитывая то, как они тренируются, как они относятся к делу, как они помогают друг другу. Думаю, это и обеспечивает такие моменты (как против "Реала")", — цитирует Артету The Athletic.