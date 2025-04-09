"Ливерпуль" близок к новому контракту с Салахом

Мохамед Салах "Ливерпуль" близок к новому контракту со своим нападающим Мохамедом Салахом.

Лишь в феврале бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что Салах, его большой друг, ближе к уходу из клуба, нежели к новому контракту.

Однако "Ливерпуль" всегда был уверен в продлении сотрудничества с Салахом, и недавно стороны значительно продвинулись в переговорах, сообщает BBC.

Сейчас переговоры находятся в завершающей фазе, и вскоре 32-летний египтянин, забивший 32 гола за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, должен заключить новую сделку.

The Times подчеркивает, что в ходе переговоров Салах добился того, что его зарплата по новому контракту не будет снижена.

Значительного прогресса "Ливерпуль" добился и в переговорах со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, чей действующий контракт тоже истекает в конце сезона.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2025 21:00

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  1. naby-keita 09.04.2025 21:33 # naby-keita
    Походу все таки добился своего египтянин. А всего то понадобилось отрабатывать номер в последних матчах.

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