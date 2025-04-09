"Ливерпуль" близок к новому контракту с Салахом

"Ливерпуль" близок к новому контракту со своим нападающим Мохамедом Салахом.

Лишь в феврале бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что Салах, его большой друг, ближе к уходу из клуба, нежели к новому контракту.



Однако "Ливерпуль" всегда был уверен в продлении сотрудничества с Салахом, и недавно стороны значительно продвинулись в переговорах, сообщает BBC.



Сейчас переговоры находятся в завершающей фазе, и вскоре 32-летний египтянин, забивший 32 гола за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, должен заключить новую сделку.



The Times подчеркивает, что в ходе переговоров Салах добился того, что его зарплата по новому контракту не будет снижена.



Значительного прогресса "Ливерпуль" добился и в переговорах со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, чей действующий контракт тоже истекает в конце сезона.