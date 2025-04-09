"Ливерпуль" близок к новому контракту с Салахом
"Ливерпуль" близок к новому контракту со своим нападающим Мохамедом Салахом.
Лишь в феврале бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что Салах, его большой друг, ближе к уходу из клуба, нежели к новому контракту.
Однако "Ливерпуль" всегда был уверен в продлении сотрудничества с Салахом, и недавно стороны значительно продвинулись в переговорах, сообщает BBC.
Сейчас переговоры находятся в завершающей фазе, и вскоре 32-летний египтянин, забивший 32 гола за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, должен заключить новую сделку.
The Times подчеркивает, что в ходе переговоров Салах добился того, что его зарплата по новому контракту не будет снижена.
Значительного прогресса "Ливерпуль" добился и в переговорах со своим капитаном Виргилом Ван Дейком, чей действующий контракт тоже истекает в конце сезона.
09.04.2025 21:00
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Походу все таки добился своего египтянин. А всего то понадобилось отрабатывать номер в последних матчах.
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