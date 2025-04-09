Делап будет доступен за 30 млн. фунтов, если "Ипсвич" вылетит

Лиам Делап Отступные по контракту нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа снизятся до 30 миллионов фунтов в случае вылета "трактористов" из Премьер-Лиги.

Будучи купленным у "Манчестер Сити" за 20 млн. фунтов прошлым летом, Делап великолепно проводит этот сезон.

Делап забил 12 голов за "Ипсвич" в Премьер-Лиге, но этого едва ли хватит, чтобы клуб с "Портман Роуд" избежал возвращения в Чемпионшип.

В данный момент отставание "Ипсвича" от спасительного места составляет 12 очков, и главный тренер "трактористов" Киран Маккенна уже признал, что понижение в классе неминуемо.

The Guardian может подтвердить, что вылет "Ипсвича" из Премьер-Лиги автоматически понизит отступные по контракту Делапа до 30 млн. фунтов.

При этом 20% от своей прибыли "Ипсвичу" все равно придется поделиться с "Сити". "Горожанам", к слову, принадлежит опция обратного выкупа Делапа, но они ей пользоваться не собираются.

Серьезный интерес к Делапу проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но ранее Лиама сватали и в некоторые другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл".


Метки Делап, Ипсвич

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2025 20:00

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  1. gidro-met 09.04.2025 20:03 # gidro-met
    Делап доступен .

    Пригодится тем , кто из ЧШ поднимется - Бернли , Лидс , Шеффилд

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