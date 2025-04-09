Онана напомнил Матичу, что тот не выиграл трофеев с МЮ

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продолжил словесную перепалку с полузащитником французского "Лиона" Неманьей Матичем.

В преддверии выезда к "Лиону" в рамках 1/4 финала Лиги Европы Онана заявил, что "Юнайтед" "гораздо лучше", чем французская команда.

В ответ на это Матич, отыгравший пять лет за "красных дьяволов", назвал Онана "одним из худших голкиперов в истории "Юнайтед".

На этом Онана не успокоился, напомнив Матичу, что тот не выиграл никаких трофеев с "Юнайтед".

"Я бы никогда не проявил неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра будет сложный матч против сильного соперника. Мы сосредоточены на подготовке к тому, чтобы показать игру, которой наши фанаты будут гордиться".

"По крайней мере, я поднимал трофеи с величайшим клубом в мире. Некоторые не могут сказать того же", — пишет Онана в социальных сетях.


Метки Лига Европы, Лион, Манчестер Юнайтед, Матич, Онана

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2025 19:00

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  1. gidro-met 09.04.2025 20:01 # gidro-met
    Матич, кстати, мощнейший опорник Челси . Скала, тыл Лэмпарда и Баллака. Эх..были времена )

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  2. narcot 09.04.2025 19:35 # narcot
    базанул)) бывший пинс не может без порции мочи))

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