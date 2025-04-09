Онана напомнил Матичу, что тот не выиграл трофеев с МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана продолжил словесную перепалку с полузащитником французского "Лиона" Неманьей Матичем.

В преддверии выезда к "Лиону" в рамках 1/4 финала Лиги Европы Онана заявил, что "Юнайтед" "гораздо лучше", чем французская команда.



В ответ на это Матич, отыгравший пять лет за "красных дьяволов", назвал Онана "одним из худших голкиперов в истории "Юнайтед".



На этом Онана не успокоился, напомнив Матичу, что тот не выиграл никаких трофеев с "Юнайтед".



"Я бы никогда не проявил неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра будет сложный матч против сильного соперника. Мы сосредоточены на подготовке к тому, чтобы показать игру, которой наши фанаты будут гордиться".



"По крайней мере, я поднимал трофеи с величайшим клубом в мире. Некоторые не могут сказать того же", — пишет Онана в социальных сетях.