Беллингем признал, что "Реал" мог проиграть "Арсеналу" еще крупнее
Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем признал, что его команда могла проиграть "Арсеналу" крупнее, чем 3:0.
Накануне "Арсенал" разгромил дома "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, и этот результат не кажется Беллингему несправедливым.
Беллингем признает, что "Реал" был ужасен, и теперь Джуду остается надеяться на чудо в ответном матче в Мадриде в следующую среду.
"Мы ничуть не были близки к своему уровню, а "Арсенал" был действительно хорош. Они могли забить гораздо больше. Нам повезло отделаться тремя. Но будет ответный матч, за что мы и держимся. Нам потребуется нечто невероятно особенное, нечто безумное".
"Возможен ли "камбэк"? Ты никогда не знаешь. Наша игра никуда не годилась, но я не могу выйти и сказать, что мы сдадимся, поэтому что это не соответствует природе этого клуба, установленному в этом клубе духу. Будет 90 минут дома, чтобы попытаться что-нибудь изменить", — сообщил Беллингем CBS Sports.
09.04.2025 18:00
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