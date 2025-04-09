Беллингем признал, что "Реал" мог проиграть "Арсеналу" еще крупнее

Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем признал, что его команда могла проиграть "Арсеналу" крупнее, чем 3:0.

Накануне "Арсенал" разгромил дома "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, и этот результат не кажется Беллингему несправедливым.



Беллингем признает, что "Реал" был ужасен, и теперь Джуду остается надеяться на чудо в ответном матче в Мадриде в следующую среду.



"Мы ничуть не были близки к своему уровню, а "Арсенал" был действительно хорош. Они могли забить гораздо больше. Нам повезло отделаться тремя. Но будет ответный матч, за что мы и держимся. Нам потребуется нечто невероятно особенное, нечто безумное".



"Возможен ли "камбэк"? Ты никогда не знаешь. Наша игра никуда не годилась, но я не могу выйти и сказать, что мы сдадимся, поэтому что это не соответствует природе этого клуба, установленному в этом клубе духу. Будет 90 минут дома, чтобы попытаться что-нибудь изменить", — сообщил Беллингем CBS Sports.